Prachatice: Doktor Martin: Záhada v Beskydech

Film ČR *** Komedie, krimi *** 90 min *** Přístupný *** 2D *** České znění *** 110,-

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu v kinech. Svérázný doktor Martin bude řešit dosud nepoznané záhady osobního života i jednu detektivní otázku. Musí totiž zvládnout postarat se jeden den o malé dítě a současně s tím musí přijít na kloub záhadě, jejíž stopy vedou hluboko do historie až do doby první republiky. O dávném tajemství beskydských lesů dnes už ví jen málokdo a na povrch se dostane teprve nálezem podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách rozruch, ještě větší pozdvižení ale vyvolá představa, že do řešení se vrhnul strážmistr Topinka a doktor Martin, který si připravil nejedno překvapení.