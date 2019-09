Prachatice: Chvála ptačího zpěvu

Novou výstavu připravila prachatická Městská knihovna. Tentokrát představí snímky prachatického fotografa. Pavel Bače se zaměřuje na snímky přírody. „Nechodím si do přírody „pro fotku“, ale především pro zážitek,“ zdůvodnil už v minulosti, proč vyráží s fotoaparátem do přírody. Tentokrát představí snímky na výstavě, která nese název Chvála ptačího zpěvu. Výstavu budou mít nejen čtenáři možnost vidět ve výstavním prostoru knihovny do 3. března.