Lčovice: I. Elčovický pijácký herní maraton

Pivní hry nekončí ! ! !

Naše družstvo pod názvem Elčováci jsme se zúčastnilo skoro všech 10. ročníků

Zálezských her.Mrzelo nás že to má skončit,po domluvě s pořadatelem jsme se rozhodli,že budeme pokračovat v podobném stylu u nás ve Lčovicích v Konopici nedaleko Bělohubých mlýna.Prostředí na tuto akci kterou jsme nazvali Elčovský pijácký herní maraton,je zde útulné,řeka Volyňka nám udělá příjemnou kulisu.V prostoru nedaleko akce je možnost stanovat.

Připraveno je spoustu her a soutěží,pravidla dnes zveřejňujeme.

Celou akci která se bude konat každý rok třetí sobotu v srpnu.

Letos to vychází na 17.8 2019 od 12.30 hodin. Pro dobrou náladu celou akcí bude doprovázet svojí muzikou DJ Jarda Neužil a možná bude i nějaké překvapení,aby jste se měli na co těšit

Možnost přihlášení,propagace,pravidla a program akce: Událost na facebooku

e-mail:hdlcovice@seznam.cz

osobně na mobilu nebo SMS 606 614 712 www.hudebniprazdninylcovice.webnode.cz

Sledujte plakáty a pozvánky

Program:

I.Elčovského pijáckého herního maratonu

sobota 17.8.2019 Lčovice u konopice nedaleko Belohubých mlýna

12.30 hodin Registrace 4. členných družstev - přihláška + 200 kč startovné

13.00 hodin Oficiální zahájení her

1. Pivní běh – tři stanoviště s občerstvením – 1.člen – měří se čas

2. Pivní exovaná – celé družstvo štafetově vypijí pivo a poslední nafoukne balónek – - měří se čas

3. Hra na vodníka - přeručkování řeky a přenášení dušiček pinponkoví míček na lžíci – – 1.člen – měří se čas

4. Čtyř boj :

– ručkování přes řeku

- chůdy

- skákání v pytli

- rudlík se sudem dojet do cíle vypít pivo a nafouknout balónek až praskne celé družstvo - měří se čas

5. Brčkovaná – brčko dlouhé vypít 1. pivo prasknout balónek – 1.člen – měří se čas

6. Přetahování lanem –vyřazovacím způsobem postupuje vítěz

7. Držení sudu – 1.člen - měří se čas

8. Střelba na terč paitboll pistolí 1.člen – počet bodů zásahů

Možná i bude i překvapení

18.00 hodin Slavnostní vyhlášení výsledků



19.00 hodin Zahájení večerního programu

Dobrovolný příspěvek na účinkující a zvukaře

- Rocková diskotéka DJ Jardy Neužila

23.00 Ohňostroj

Pokračování akce až do ranních hodin.