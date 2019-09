Budilov: Jih proti Západu

SDH Budilov Vás srdečně zve na hasičskou soutěž "Jih proti Západu". Soutěž se uskuteční 1 a 2.6.2019 v hasičském areálu Budilov (okres Prachatice).



► Finanční prémie pro první tři místa v kategorii žen i mužů jsou následující:



✪ 1. místo - 3 000 Kč

✪ 2. místo - 2 000 Kč

✪ 3. místo - 1 000 Kč



*na nedělní soutěži jsou finanční prémie sníženy na polovinu



► Soutěž je otevřena pro všechna družstva mužů i žen z ČR i zahraničí!



► Soutěž se běží dle pravidel Jihočeské hasičské ligy a Západočeské hasičské ligy na sklopné terče, povoleny jsou úzké hadice typu B65 a C42.



► Soutěž zahrnuje mužskou i ženskou kategorii.



► Rezervace startovního pořadí na sobotní soutěž začíná 20.5.2019 prostřednictvím stránek ZCHL.CZ (pro zájemce o zařazení do ZČHL) nebo na HASICSKASOUTEZ.CZ (pro zájemce o zařazení do JČHL).



► JČHL má přidělena lichá startovní čísla

► ZČHL startuje na sudých startovních číslech



► Startovné na sobotní soutěž je 200Kč/družstvo pro ZČHL.



► JČHL platí 300Kč za družstvo. V případě, že tým z JČHL zaplatí v sobotu startovné i na nedělní soutěž, která se běží jako 2. kolo ZČHL, tak zaplatí celkem za obě soutěže pouze 400Kč.



► Na nedělní soutěž probíhá rezervace od 20.5.2019 na stránkách ZCHL.CZ



► Na nedělní soutěži je startovné 200Kč/družstvo.



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



►►►Časový harmonogram sobotní soutěže JČHL vs. ZČHL:



✪ 10:30 – 11:30 Prezence soutěžních družstev

✪ 11:30 Nástup soutěžních družstev, zahájení

✪ 12:00 Zahájení soutěže prvním požárním útokem



► Po ukončení celé soutěže následuje CAPTAIN MORGAN PARTY!



► Pro všechny zúčastněné bude k dipozici stanové městečko!



► V neděli pokračujeme druhým kolem ZČHL!



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



►►►Časový harmonogram nedělní soutěže ZČHL:



✪ 9:15 – 9:45 Prezence soutěžních družstev

✪ 9:45 Nástup soutěžních družstev, zahájení

✪ 10:00 Zahájení soutěže prvním požárním útokem



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★