2. Anežka Paloudová

SK Vltava Český Krumlov, kanoistika

MS ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 2. místo (K1-ženy) – Seu d’Urgell, Španělsko, ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (K1-ženy), ME ve sjezdu na divoké vodě – 3. místo (C1-ženy) oboje Bovec, Slovinsko, MS družstev ve sjezdu (sprintu) na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva – Seu d’Urgell, Španělsko, ME ve sjezdu družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, ME ve sjezdu (sprintu) družstev na divoké vodě – 1. místo (3xK1-ženy), člen družstva, oboje Bovec, Slovinsko