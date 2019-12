V tomto článku přinášíme abecední seznam těch, kteří získali nejvíc bodů, z nich vzejde ten nejlepší.

Porovnávat jednotlivé disciplíny je těžké.

Je pilot lepší než fotbalista?

Akrobat v kokpitu patří mezi nejlepší na světě, ale fotbalový kanonýr se zase dokázal prosadit v zápasech nejvyšší české soutěže?

Co je víc?

Jsou lepší softbalisté, mistři ČR, než volejbalisté, kteří také vyhráli český titul?

Odpovědi, které by uspokojily všechny, nezná nikdo.

„My máme radost už jen z toho, že mezi nejlepšími kolektivy vůbec jsme,“ přibližuje své myšlenkové pochody manažer volejbalistů Jihostroje České Budějovice Robert Mifka. „Je jasné, že chceme anketu vyhrát, chceme zvítězit v každé soutěži, kterou hrajeme,“ usmívá se muž, který se s klubem chystá na třetí kolo Ligy mistrů. Jihočeši pojedou ve středu ráno do Trenta.

V desítce individualit jsou sjezdařka na divoké vodě, atletka, cyklokrosař, reprezentant ČR ve windsurfingu, volejbalista, fotbalista, hokejista, motokrosový reprezentant a triatlonista.

Těsně za desítkou zůstali badmintonisté, body získali třeba veslaři, futsalisté, atleti, sportovkyně, která se velmi úspěšně věnuje agility.

A co bude manažer Jihostroje Robert Mifka říkat, když volejbalový tým anketu nevyhraje? „Je to hra, všechny ankety by se tak měly brát. Uznání zaslouží všichni, kteří v roce 2019 reprezentovali Jihočeský kraj.“

Slavnostní večer začíná v DK Metropol v 18.00.