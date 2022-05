Mládková v posledních letech utrpěla zlomeninu kyčle. Od té doby se obtížně pohybovala a přebývala ve svém bytě na Kampě, kde podle Pospíšila také zemřela. „Byla jednou z nevýznamnějších žen našich novodobých dějin a její odchod je po nás všechny velká ztráta,“ doplnil Pospíšil.

Přečtěte si text, který vyšel u příležitosti 100. narozenin Medy Mládkové:

Meda Mládková se narodila 8. září 1919 v Zákupech v severních Čechách. Od roku 1948 žila v emigraci, nejdříve ve Švýcarsku, později ve Francii a nakonec ve Spojených státech, pomáhala krajanům.

V letech 1955 až 1960 studovala dějiny umění v Paříži. Ve francouzské metropoli se seznámila s malířem českého původu Františkem Kupkou, jehož díla začala intenzivně sbírat.

V 60. letech začala navštěvovat Československo. Objevila moderní umění za železnou oponou a rozhodla se místním umělcům pomoci. Řadu obrazů těchto malířů i koupila. Po smrti manžela Jana Mládka v srpnu 1989 Mládková na jeho přání celou kolekci věnovala Praze. Po revoluci pro ni vybrala zchátralou budovu Sovových mlýnů a založila nadaci.

Objekt budoucího muzea získala Praha od státu v roce 1997 a Mládková si Sovovy mlýny pronajala od města na 99 let. Sbírka obsahuje přes 220 obrazů a kreseb Františka Kupky, 16 soch Otto Gutfreunda a přes 1000 děl českých a slovenských výtvarníků z let 1965 až 1985. Svou sbírku před smrtí v roce 2002 věnoval nadaci Mládkových významný český básník, výtvarník a sběratel umění Jiří Kolář.

Odešla velká žena Meda Mládková. Mecenáška, sběratelka umění, osobnost s nezlomnou vůlí a pevnou vírou v to, co dělala. Stopa, kterou zanechala nejen v české kultuře, je mimořádná. Je mi to líto. pic.twitter.com/ATQXfRbAs7