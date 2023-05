„Myslel jsem, že budu pást jen krávy. Obdělávat půdu, doma trávit čas se svojí ženou a kupou dětí. Budoucnost jsme měli spolu pěkně vymyšlenou, ale roky letí…“ zpívá v písni Juarez kapela Divokej Bill. Její členové jsou na scéně už pětadvacet let, což hodlají pořádně oslavit. Ne pasením krav, ale novou deskou! Začtěte se do vzpomínkového rozhovoru se členy kapely.

Vzpomenete si na den, kdy jste se dali dohromady? Probíhal konkurz, nebo jste si prostě jen řekli: jdeme do toho?

Adam: Kapelu dával dohromady Vašek. Měl představu, jak má Divokej Bill znít a hrát a postupně oslovil nás všechny. Bydleli jsme v Úvalech nebo po okolí. Ten znal toho, jiný chodil s někým do školy…

Roman: A tak jsme se jednoho dne sešli ve zkušebně a zjistili, že spolu chceme hrát, že nás to baví a že si chceme dát o víkendu pivo, zahrát si a zažít srandu.

Štěpán: A že jí bylo a stále je.

Kdo přišel do kapely jako poslední?

Roman: Jako poslední přišel náš bendžista Jack. Pořád jsme si říkali, že tomu něco chybí a tímhle se kruh uzavřel. Od té doby jsme udělali za celou naší existenci pouze jedinou změnu a to na postu bubeníka. Ale i Marek Žežulka s námi bubnuje už dvacet let.

Jaká jste měli na začátku očekávání? A překonali jste je?

Roman: Na začátku jsme žádná očekávání neměli. Hráli jsme po hospodách a menších akcích. Potom jsme začali zkoušet různé soutěže začínajících kapel a v podstatě jsme všechno, co šlo, vyhráli. Postupně nás začali oslovovat další a další pořadatelé a bylo vidět, že je o nás zájem.

Adam: Dělali jsme i 150 koncertů ročně. Byla to jízda! Doba bez internetu a sociálních sítí.

Roman: Jo, když jsi někde nebyl, tak ten člověk o tobě nevěděl. Bojovali jsme na koncertech o každého fanouška, aby přišel i příště. Poctivě jsme si to odjezdili, dostali se do povědomí a vybudovali si svou pozici. Potom jsme vydali první, druhou, třetí desku, začala nás hrát rádia a celkově vše vystřelilo.

Adam: Byli jsme v Americe, hráli s Levellers v Anglii a v celé Evropě, vyprodali jsme O2 arenu a poslední léta headlinerujeme skoro všechny festivaly. Takže ano, překonali jsme svoje počáteční očekávání.

Víte ještě, kolik jste si vydělali za první koncert a co jste si pak koupili?

Roman: To úplně ne, ale bylo to maximálně na benzin. Víc myslím, že ne.

Adam: A tak na dvě piva pro každého. Ale stejně jsme byli vysmátí.

Kdo byl vaším vzorem, když jste začínali?

Štěpán: To se asi nedá říct.

Roman: Strašně jsme řešili každou kapelu.

Štěpán: Každý vždycky přinesl nějakou kazetu – ano, klasickou kazetu! (smích) A v autě jsme pak poslouchali všechny možné kapely, řešili zvuk, aranže, sóla, prostě vše. Od Skunk Anansie, Redhotů, System of the Down, Nirvany…

Adam: … Tří sester, Lucie, Wanastovek, Levellers, Kabátů, Alice, PSH, country, hip hopu, metalu, HC… Poslouchali jsme všechno a všechno jsme nasávali jako houba. Bylo to fajn.

První deska s názvem Propustka do pekel vám vyšla v roce 2000. Právě na ní jsou hity jako Plakala, Dávno, Rozárka či Lásko, které patří u vašich fanoušků mezi nejoblíbenější. Jaké písničky máte nejraději vy a které, zda tedy jsou, už vám lezou trochu krkem?

Adam: Obecně je těžké přehrávat starší pecky ve zkušebně, když máme před turné a je potřeba vše vyladit a získat, dejme tomu po půlroční pauze, jistotu v nástroji i hlase. (smích)

Štěpán: Když ale stojíme na pódiu, máme to všichni stejně. Nezáleží na tom, jestli je píseň dvacetiletá, nebo rok stará. To je na tom skvělé.

Adam: Ano, hrajeme vše, jako by to bylo poprvé. Za to všechno můžou lidi, kteří přijdou, a „výměna energie“. A to je, co nás nabíjí a pořád funguje. Za to fanouškům děkujeme!!!

Na kontě máte sedm alb, teď na jaře vám vyjde osmé s názvem Bazilišek. Které bylo zatím nejúspěšnější?

Roman: Album, po kterém se začaly dít věci, ve smyslu, že si nás všimla rádia a celkově to šlo nahoru, bylo Mezi nima – třetí deska. Jinak každá deska je jakýsi milník, kdy kapela po asi třech až pěti letech jistým způsobem reflektuje určitou dobu fungování a své rozpoložení.

Adam: Za mě jsou všechny desky spojeny s něčím hezkým.

Co posluchače na novém albu a následných koncertech čeká?

Roman: Na albu je dvanáct písní. Některé pecky jsme už hráli minulý rok na festivalech. Deska vyjde 5. května a budeme rádi, když si ji lidi poslechnou a napíšou nám, jak se jim líbí.

Adam: Na turné pak vyrážíme 2. června a moc se těšíme. Poctivě vše připravujeme a věříme, že to bude krásných dvacet pět večerů. Máme vymyšlenou velkou scénu a další překvapení.

Štěpán: Slavíme pětadvacet let a chceme, aby to byl jak pro nás, tak i pro fanoušky nezapomenutelný zážitek a všichni si ho užili.

Kdy nastal zlom, že vás lidé začali poznávat na ulici?

Roman: To, že jdeme po Praze a někdo nás pozná, se popravdě moc nestává.

Štěpán: Na festivalu nebo koncertě jo, a je to samozřejmě fajn a super. Fotka, podpis, pokec, je to příjemný! Za ta léta, co hrajeme, se z některých našich fanoušků stali i naši přátelé.

Dvacet pět let je z jistého úhlu pohledu dlouhá doba, můžete říct, jaké období pro vás bylo nejlepší a rádi na něj vzpomínáte, a které byste třeba i raději vymazali?

Roman: Za mě byla celých dvacet pět let neuvěřitelná jízda. Přijde mi, že jsme prožili minimálně tři životy. Nadšení, euforie, pády, vystřízlivění, zpět do reality, rodiny, děti, štěstí, smutek, naštvanost… Najdou se v tom všechny emoce, který jsou. Když se na to kouknu, jsem rád, že jsem u toho mohl být. Jde o nepopsatelný dlouholetý zážitek, který chceš zažít zas a znovu. Nic bych neměnil, všechno mělo svůj význam a smysl. (smích)

Ostatní: Naprosto souhlasíme!

V mnoha kapelách dělá klukům problém se domluvit třeba ve čtyřech, vás je osm! Probíhají drsné hádky? Případně kdo má u vás obvykle poslední slovo?

Roman: Toto je otázka, která zajímá všechny. (smích) Je to jednoduché, zároveň složité. Co člověk, to názor.

Adam: Když má člověk něco, na čem mu záleží a chce to dělat, musí vymyslet kompromis. Určitě se dohadujeme, ale vždy dojdeme k tomu, co je pro kapelu to nejlepší možné řešení. Tohle funguje!

Štěpán: A co se týče ponorky, tu jsme ještě neměli, máme zatím auta. (smích)

Uvažovali jste třeba o tom, že mezi sebe vezmete do kapely holku?

Adam: Na tom se asi shodneme jednomyslně…

Všichni: Ne! (smích)

Vaše koncerty byly už od začátku poměrně dost divoké a ani dnes na nich nechybí alkohol. Dáváte si ho i proto, že jste (někdo z vás) trémisti?

Roman: Sex, drogy, rock’n’roll? (smích)

Adam: Počítáme s tím, že lidi se přijdou pobavit a na chvíli vypnout, odvázat se. I my to tak máme. Člověk musí být trochu na stejné vlně, aby se to propojilo. Pivo a nějakého panáka si dáme, uvolnění emocí je na místě. Myslím si, že i to funguje.

Není tajemstvím, že Štěpán si prošel i drogovou érou. Teď se o tom například v souvislosti s Víťou Starým z kapely Mandrage hodně mluvilo. Jak tuto svou životní kapitolu, Štěpáne, zpětně vnímáte?

Štěpán: Vnímám ji tak, že už o tom bylo řečeno vše. Je to patnáct let zpět a netřeba se k tomu vracet.

Ovlivnil vás tenhle fakt jako kapelu nějak výrazně? Hrozilo, že byste se kvůli tomu rozpadli?

Roman: Stalo se to, ale byli jsme natolik silní kámoši, že jsme nedopustili, abychom vše uzavřeli.

Adam: Ano, vše jsme společně vyřešili a vrátili se silnější. Je jasné, že nás to naopak nakoplo a ukázali jsme, že jde všechno, i když je to těžký. Jsem hrdej a zároveň vděčnej, že jsme zůstali!

Zkuste si představit sebe za pět let… tedy kapelu Divokej Bill. Kde bude? A je něco, co si jako kapela chcete ještě splnit?

Roman: Za dalších pět let se vidíme, doufáme, na koncertech.

Štěpán: Kluby, festivaly, samostatné koncerty… Je to jedno, hlavně ať nás to baví.

Adam: Základem úspěchu je se nerozpadnout.