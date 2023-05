Jako jediná ze slavné šestice dokázala vystoupit ze stínu kultovního seriálu Přátelé a vybudovat si stabilní hereckou kariéru. V soukromém životě štěstí Jennifer Anistonová tolik nepřálo, protrpěla si svoje.

Jennifer Aniston, známá především díky seriálu Přátelé, je stále velmi žádanou herečkou. Momentálně je v kinech akční krimi komedie Vražda v Paříži, ve které hraje s Adamem Sandlerem. | Foto: Profimedia

Jennifer Anistonová měla k otci, jedné ze stálic nekonečného seriálu Tak jde čas, vždy blízko. Jenže rodiče se, když bylo Jennifer sedm, rozvedli. A byl to John Aniston, kdo se odstěhoval.

Jennifer Anistonová: Co jí vadilo v seriálu Přátelé?

Zdroj: Youtube

Jennifer vyrůstala převážně s matkou, modelkou a neúspěšnou herečkou, která k ní byla přehnaně kritická. Jejich vztah se ještě víc zkomplikoval v dospělosti. Rok před tím, než se Jennifer rozpadlo první manželství, vydala Nancy Dow o své dceři knihu plnou šťavnatých drbů. Následujících patnáct let spolu nepromluvily.

1993 - Al Pacino v hledišti

Svou kariéru odstartovala Jennifer Anistonová na konci osmdesátých let, a to na jevišti. Získala malou roličku s jedinou replikou, která ale diváky pokaždé rozesmála. A jednou mezi nimi byl i Al Pacino s Diane Keaton! Nicméně po dvou letech samých epizodek se rozhodla New York opustit a zkusit štěstí v Los Angeles.

První z větších příležitostí, které v Hollywoodu získala, byl horor Skřítek, který sice u kritiků propadl, ale později se z něj stala žánrová klasika. Ona sama se za film stydí.

1994 - Rachel kontra Monica

Původně dělala Jennifer Anistonová konkurz na roli Moniky Geller, při čtení scénáře jí ale došlo, že chce být Rachel Green. A měla štěstí, protože kolegyně Courteney Cox to cítila stejně – konkurzem mířila na Rachel Green, ale jejímu srdci byla bližší Monika. Nakonec obě adeptky dostaly, co si přály.

Seriál Přátelé Jennifer změnil život. Po odvysílání první série nemohla vystrčit nos, aniž by ji obklopil zástup fanoušků. Získala Emmy a Zlatý glóbus. A s milionem dolarů za epizodu v poslední sérii se stala jednou z nejlépe placených hereček.

1997 - Nejen přátelé

I přes obrovský úspěch Přátel chtěla Jennifer sbírat zkušenosti i z jiných projektů. Jedním z prvních filmů, kde si zahrála už jako slavná, byla romantická komedie Perfektní záskok. Role byla pro Jennifer jako stvořená. Kritici ale z filmu nadšení nebyli. Že je Jennifer víc než jen Rachel, uznali až po premiéře filmu Objekt mé touhy.

2001 - Ostře sledovaný pár

Brad Pitt a Jennifer Anistonová se poprvé setkali v roce 1994, randit spolu začali ale až o čtyři roky později. Pak události nabraly spád; Brad před vyvolenou poklekl roku 1999 a pár měsíců nato se konala velkolepá svatba.

O dvě léta později překvapili fanoušky Přátel, když se Brad Pitt v seriálu objevil coby Rossův bývalý spolužák, který nesnáší Rachel Green. Epizoda s názvem Pomluvy se vyšvihla mezi neoblíbenější ze všech deseti řad.

2005 - Rozchod

Když šel do kin thriller Hra s nevěrou, Jennifer Anistonová se rozváděla. O příčinách rozpadu hvězdného manželství se v médiích spekulovalo. Mohla za to Bradova aférka s Angelinou Jolie? Nebo neochota Jennifer mít děti?

Jennifer odmítla, že by na rozchodu měla vinu jedna či druhá strana. „Nikdo neudělal nic špatně. Tyto věci se prostě stávají,“ komentovala stav. Později se ukázalo, že hollywoodskou kariéru by za roli mámy měnila hned, jenže… To nebylo v její moci.

2012 - Druhý pokus

Během natáčení ne příliš povedené komedie Tohle je ráj, přeskočila jiskra mezi Jennifer Anistonová a Justinem Therouxem. Zasnoubili se hned následující rok, než ale došlo na svatbu, uběhly tři roky.

Se sňatkem nespěchali, údajně si už jako manželé připadali. O to víc fanoušky překvapilo, když na začátku roku 2018 oznámili rozchod. Přáteli ale zůstali dodnes.

2021 - Opět spolu

Za deset let natáčení se z Jennifer, Courteney, Lisy, Matta, Davida a Matthewa stali přátelé i mimo kamery, jak dokázali během televizního speciálu Přátelé: zase spolu. I když si společně strávený čas užívali, Jennifer přiznala, že měla na konci o seriálu pochybnosti.

V poslední řadě už hrát nechtěla a s natáčením souhlasila jen proto, že jí tvůrci vyšli vstříc a snížili počet epizod.

2022 - Pravda o umělém oplodnění

Řadu let média neustále spekulují, proč Jennifer Anistonová nemá děti. Na to konto se loni rozhodla promluvit a řekla, že v soukromí prošla mezi třicítkou a čtyřicítkou těžkým obdobím, kdy byla pod drobnohledem. Přitom řešila zásadní životní problém.

„Snažila jsem se otěhotnět… Všechny ty roky a roky spekulací… Bylo to opravdu těžké. Procházela jsem IVF, pila čínské čaje, dělala na co si vzpomenete," svěřila se loni v prvním otevřeném rozhovoru na toto téma.

Když zjistila, že být matkou jí není souzeno, prošla si těžkým obdobím. A když se zpětně otočí, ničeho prý nelituje. Ani rozchodu s hollywoodským idolem Bradem Pittem, za který mohla podle médií údajně ona. „Důvod, proč mě manžel opustil, proč jsme se rozešli a ukončili manželství, byl ten, že jsem mu nechtěla dát dítě? Byly to absolutní lži," řekla s úlevou hvězda seriálu The Morning Show.

Teď už je Jennifer ráda, že je starší a považuje za osvobozující, že nikomu žádné vysvětlení nedluží. Své soukromí odhalila jen proto, že sama chtěla. „Strávila jsem tolik let chráněním svého příběhu s umělým oplodněním… Jsou věci, které před ostatními střežím a mám vlastně pocit, že je toho málo, co si mohu nechat pro sebe," řekla hvězda seriálu Přátelé.

Dodala, že se ve svých čtyřiapadesáti let znovu nadechuje. Vše, co chtěla říct, řekla a na závěr Jennifer dodává: „Mám pocit, že se probouzím z hibernace. Už nemám co skrývat.“