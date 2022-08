Americký herec Ashton Kutcher známý díky filmům Dvanáct do tuctu, Líbánky či Osudový dotek prožil před dvěma lety nemoc, o které promluvil až nyní. O děsivé zkušenosti s autoimunitní poruchou zvanou vaskulitida se rozpovídal v nadcházející epizodě pořadu National Geographic „Running Wild with Bear Grylls: The Challenge“, ke které měl jako první přístup portál Access Hollywood.