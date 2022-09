VIDEO: Instagram testuje klon populární sítě BeReal

V minulých týdnech společnost Meta potvrdila, že pro Instagram testuje novou funkci s názvem IG Candid. Jde o funkci, která vás jednou za den vyzve k tomu, abyste udělali fotku přední a zadní kamerou. Zní to povědomě? To protože to není originální nápad. Jde totiž o klon aplikace BeReal, která má stejnou funkci a za poslední měsíce explodovala na popularitě.