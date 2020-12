České Budějovice – Náš prapředek, Jihočeské listy, jinak „neodvislý časopis pro zájmy českého lidu“, v úvodníku vydání ze 24. prosince 1897 polemicky konstatuje, že se český národ „nemůže oddati bezstarostně veselí vánočnímu“.

... jinak ale mírumilovný rok! | Foto: Deník/repro

A vysvětluje: „O letošních Vánocích jako by pro vlast naši ani neplatila andělská slova: Pokoj lidem dobré vůle… Aj, což ten český lid již měl a má vůle nejlepší! A co se mu za ni dostalo? Ústrků, ponížení, potupy… Kolik obětí přinesl hmotných a mravních na oltář míru, aby za to klidil divou bouři! Nám spasitel se ještě nenarodil…“