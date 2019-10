U znakování pro děti nejde o to, jestli chce dítě jíst nebo spát, to maminky poznají. „Jde hlavně o to, že si s dětmi můžou popovídat úplně o všem. Třeba když jsem jela s malým synem v autě, najedou mi začal ukazovat míč,“ vysvětluje Jana Myslivcová. „Pak ukázal na nebe a tam letěl balón. Uměl mi říct, že vidí balón.“

Předchozí 1/5 Další