Holandské panství má více než třistaletou rodinnou historií a je doslova tepajícím srdcem Botanical Beauty. Mladým podnikatelkám na značce učarovaly hodnoty, které vyznávají také ony samy.

Šumavské skleněnky. Svými květinovými lízátky Kateřina okouzluje i za hranicemi

„Při hledání přírodních a organických pečujících produktů nenašla Catharine nic, co by spojovalo krásu, zdraví a udržitelnost v jedné linii péče. Proto založila vlastní značku s vizí, která se řídí jasným mottem: Co nemůžete jíst, to byste si neměli dávat na kůži,“ vysvětluje Lenka.

Lenku s Kateřinou spojuje také život na biofarmě, kde se naučily poznávat, co je pro ně a jejich děti důležité. Nejen zdravě jíst, ale také žít v souladu s přírodou se zaměřením na ekologicky šetrné produkty. Proto se rozhodly do Česka přivézt kousek Holandska, které je pověstné svou péčí o přírodu a náročností na kvalitu. Založily společnost Bohemian Beauty, která se stala výhradním distributorem Botanical Beauty pro Českou a Slovenskou republiku.

V deseti letech sáhl na tátovu kytaru. Dnes má Šandor studio, kde točil i Gott

„Holandsko si většina lidí spojuje s tulipány nebo sýrem, ale právě jejich vztah ke krajině a životnímu prostředí tento národ opravdu vystihuje. Proto nás těší, že můžeme lidem v naší zemi tuto filozofii přiblížit,” podotýká Kateřina a zamýšlí se: „Než jsme začaly kosmetiku dovážet a prodávat na tuzemském trhu, také jsme ji samy roky používaly a používáme stále. Nejkvalitnější botanické suroviny, voda a sůl z Mrtvého moře, jsou zárukou čistoty. A na tom záleží, protože šedesát procent z toho, co použijete na kůži, jde přímou cestou do těla a krve.“

Bez mikroplastů

Produkty Botanical Beauty jsou bez mikroplastů, které se často do kosmetiky přidávají jako plnivo. Volí také obaly šetrné k životnímu prostředí – často pracuje se skleněnými lahvemi, kartonovými krabicemi a papírovou páskou.

V Maršových Chodech, kde Kateřina žije, provozují podnikatelky také showroom, kde pořádají kosmetické workshopy. Nachází se v jednom z domů, které tvoří ekologickou farmu, již spravuje její manžel Robert van Es. Ten se věnuje ekologickému chovu skotu plemene Aberdeen Angus, ale i agroturistice a provozu penzionu. Lenka s partnerem Janem Willemem zase obývá ekofarmu v Milířích, kde chovají čistokrevný skot plemene Limousin.

Obě rodiny se snaží dělat maximum pro to, aby se krása krajiny, v níž žijí, uchovala pro další generace.