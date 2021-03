Tak vypadal ve středu 3. března kolem poledne městský objekt známý jako Malinova vila v části Strakonic zvané Habeš (ulice V Ráji). V úterý 2. března ho zachvátil ničivý požár, který jeho obyvatele připravil o střechu nad hlavou. Šlo o desítky lidí. "Kdyby tady byli jen starší lidé, tak budiž. Ale jsou tady i mladé rodiny s dětmi. Nikdo nevíme, co s námi bude. Všechno zůstalo uvnitř," řekla už v úterý jedna z obyvatelek.

Město už v úterý nabídlo postiženým lidem pro aktuální potřeby 10 míst ve svém azylovém domě. "Všech deset míst bylo využito," řekl pro Strakonický deník vedoucí azylového domu Petr Černý.

Někteří obyvatelé údajně zůstali v noci v domku, další přespali u známých. "My jsme spali v Čejeticích, kde má můj švagr tchána. Ale co bude dál, opravdu nevíme. Nemáme nic jiného, než co máme na sobě," řekla mladá maminka s děckem na ruce. Jméno říci nechtěla.

Dostali byty do konce března

Informace ohledně náhradních bytů přiblížila Jana Hůdová ze správy bytů Technických služeb Strakonice. "V poničeném objektu byly čtyři byty a všem rodinám se podařilo získat byty náhradní. Jde o nájemní byty, které ještě nebyly přidělené žadatelům, protože bytová komise se z důvodu koronaviru neschází " uvedla Jana Hůdová s tím, že žadatelé o své byty nepřijdou. Jak dále řekla, osudem postižených rodin se zabývá ve středu 3. března rada města. "Bylo mi slíbeno, že byty budou postiženým rodinám k dispozici maximálně do konce března. Pochopitelně si ohlídáme, aby při vrácení zpět byly v pořádku. Ale to je běžný postup," dodala Jana Hůdová. Myslí si, že případné invektivy nejsou na místě. "Jde o vážnou krizovou situaci a nikdo z nás by nechtěl zůstat bez střechy nad hlavou."

Mělo se řešit dříve, říkají sousedé

Objekt leží v blízkosti rodinných domků a zahrad. "V úterý asi kolem třetí odpoledne vyšlehly z baráku strašně vysoké plameny. Během chvilky vzaly střechu, potom se začal valit hrozně hustý dým," uvedli starší manželé z jednoho z domků. Podle nich ale město mělo už mnohem dříve řešit kapacitu i technický stav uvedeného objektu.

Ještě téměř po 24 hodinách probíhalo vyšetřování příčin požáru. Kdy budou známy ale vyšetřovatelé z PČR u HZS přiblížit nedokázali.