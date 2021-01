Šest jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovalo v neděli 10. ledna krátce před 15. hodinou v Budějovické ulice ve Volarech, kde byl ohlášen požár truhlářské dílny.

V neděli 10. ledna čekal hasiče o složitý zásah při požáru truhlářské dílny ve Volarech, pod kontrolu ho dostávali tři hodiny.

Zdroj: Deník / VLP ExternistaJak informovala mluvčí profesionálních hasičů Vendula Matějů, k požáru ve 14:50 hodin vyjeli profesionální hasiči ze stanice Prachatice vybaveni také výškovou technikou, na místě spolupracovali s dobrovolnými hasiči obcí Volary, Zbytiny, Lenora, Borová Lada a Horní Vltavice. "Průzkum ukázal, že je zasažena dílna, a to až do střešní konstrukce. Jednotky, které se k požáru dostavily v dostatečném množství, ihned zahájily hašení. To bylo nutné zevnitř i z automobilového žebříku vně objektu," zmínila Matějů s tím, že se jednalo o složitý zásah.