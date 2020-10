Zdroj: Deník / Zuzana GabajováPodle nepotvrzených informací jedné z obyvatelek sídliště začalo hořet od neuhašené svíčky, požár se povedlo uhasit už policistům z nástěnného hydrantu.

"Říkali v domě, že to bylo od svíčky a že na chodbách byla spousta kouře, když vybíhali před dům," svěřila se žena ze sousedního domu. "Měli hrozný strach. Já v noci ale nic neslyšela, prý nehoukali, dozvěděla jsem se to až ráno. Dům je z venku očouzený a jsou pozotvíraná okna, hrozně jim to všude páchne kouřem. Naštěstí se požár nerozšířil, to by byla tragédie."

"Požár byl na tísňovou linku 112 nahlášen 35 minut po půlnoci. Na místo vyjeli profesionální hasiči ze stanice Český Krumlova a byla svolána jednotka SDH obce Větřní," přidává podrobnosti Vendula Matějů, mluvčí HZS Jihočeského kraje. "Ohnisko požáru bylo v obývacím pokoji bytu ve druhém patře šestipatrového domu. Hořela zde čalouněná sedací souprava s tím, že požár se rychle rozšířil i na další vybavení pokoje."

Jako první k požáru přijela hlídka policistů, kteří požár lokalizovali vodou z nástěnného hydrantu. Dohašení, kontrolu a závěrečný průzkum pak provedli zasahující hasiči.

"V bytě byly dvě osoby, které se nadýchaly zplodin hoření. Byly na místě ošetřeny zdravotníky ZZS. Z celého domu se samovolně evakuovalo celkem třicet osob. Nikdo z nich žádné zranění neutrpěl," dodává mluvčí.

Požár byl zcela uhašen v 1:18 hodin, kdy velitel zásahu nahlásil úplnou likvidaci požáru. Uchráněné hodnoty byly vyčísleny na milion korun. Příčina vzniku požáru je v šetření, vyšetřovatelé pracují se dvěma verzemi: technickou závadou na elektroinstalaci nebo nedbalostí.