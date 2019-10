Výbuch v bytovém domě v Lenoře 3. 10. 2019: Devět lidí z hořícího bytového domu v Lenoře skončilo v nemocnici. Dva z nich jsou těžce zranění a s popáleninami byli letecky transportování do vinohradské nemocnice. Jeden člověk zemřel. Devatenáct osob ze sousedních dvou domů muselo své domovy opustit. Jihočeští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení proti neznámému pachateli pro podezření z trestného činu obecné ohrožení

„Bouchlo to ve čtyři hodiny ráno. První rána byla obrovská a okamžitě šlehaly plameny. Pak padly ještě další dvě rány,“ popsal Svatopluk Pevný ranní tragédii. Jen pár minut po výbuchu zachoval chladnou hlavu a bouchal na dveře všem svým sousedům, aby byty opustili.

„V tu chvíli nebylo jisté, jestli nechytne i náš barák,“ dodává.

Právě on pak spolu s hasiči vypínal přívod elektřiny a plynu do domu. „Po první ráně manželka jen řekla kotelna. Urychleně jsem na sebe něco natáhl a běželi jsme ještě s dalším sousedem do kotelny. Ta byla v pořádku. To už sousedé křičeli o pomoc, ale nikdo se k nim nemohl dostat, jak rychle to hořelo. Museli jsme dostat lidi z hořících bytů zvenčí. Bylo to strašné,“ dodává se slzami v očích. Ty mu vyhrkly hned, když se po několika minutách vrátil z kotelny do zdemolovaného bytu, který přímo sousedí s panelákem, kde k výbuchům došlo, a viděl tu spoušť.

On s manželkou se dostali z domu ještě po schodišti. Všechno ale bylo rozbité, všude se válelo sklo, luxfery byly rozmlácené po chodbách. „Z bytu máme nejen já, ale všichni sousedé, kůlničku na dříví. Dveře do sklepa jsem musel vykopnout,“ upřesňuje Svatopluk Pevný s tím, že všech šest bytových jednotek v jejich domě je dost zničených a momentálně jsou neobyvatelné. „Člověk je v takové situaci bezmocný, ještě teď jsem v šoku,“ dodal.

Sbírka na pomoc obětem exploze plynu v Lenoře: Díky nadaci ADRA se podařilo v rekordním čase vytvořit účet se sbírkou pro naše spoluobčany, kteří dnes následkem exploze plynu přišli v Lenoře o domov. Všichni budou potřebovat pro překonání této těžké situace mnoho věcí. S finančním základem pro nový start vše jistě půjde o něco lépe. Příspěvky je možné zasílat na č.ú. 66888866/0300 variabilní symbol 577. Zdroj: lenora.cz

Jeden ze sousedů Svatopluka Pevného musel svůj byt opustit oknem. „My už byli venku. Vedle z prvního patra šlehaly plameny, tak jsem pomáhal dostat lidi ven oknem. To už tam ale také byli hasiči a souseda dostali ven oni. Jinou šanci než vyskočit z okna ti lidé neměli,“ upřesnil s tím, že to už se na místo neštěstí dostavil starosta Antonín Chrapan a lidem otevřel sokolovnu, kde našli první útočiště.

Všichni ze sousedních bytů čekají na vyjádření statika, zda budou byty obyvatelné. Svatopluk Pevný s manželkou našel útočiště u syna v Lenoře. Ostatní sousedé si našli prozatímní ubytování u příbuzných.

Objekt, který zničil čtvrteční ranní výbuch, se bude s největší pravděpodobností v pátek bourat. Nejméne do páteční 11 hodiny bude i uzavřená silnice na hraniční přechod. Doprava se odklání přes Vimperk.

Situaci i nadále sledujeme a budeme do dalším vývoji informovat přímo z místa nehody.