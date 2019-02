Český Krumlov - Ve vyhořelém domě v Rooseveltově ulici pomáhá, kdo může, jedna Krumlovačka vyjednala i dar za pět tisíc. Město v pondělí otevřelo transparentní účet, na který mohou lidé přispívat. Samo vložilo 20 tisíc a zastupitelé by měli schválit dalších třicet tisíc.

Transparentní účet na pomoc Haně Š., majitelce vyhořelého historického domu, má číslo 115-7343860207/0100

Sbírka bude otevřena od 7. května do 31. července 2018 a náhled do účtu bude funkční během tohoto týdne.

Stačil letmý pohled do alba fotek z vyhořelého domu, které dal na internet zdejší fotograf Ladislav Pouzar, a Krum-lovačka Andrea Berger vyrazila na pomoc.



„Obdivuji všechny, kdo tam chodí pomáhat, a když jsem viděla ty fotky, tak to se mnou zahýbalo, že jsem jim do Kauflandu zajela koupit alespoň vodu a něco k jídlu,“ říká. „Když jsem platila, napadlo mě, že bych mohla říct řediteli obchodu, jestli by taky nepomohli. Zrovna tam byl, a tak jsem ho oslovila a on na to okamžitě kývl s tím, že to musí domluvit na ústředí.“



Mezitím sedla do auta a sjela se dolů do města zeptat přímo majitelky domu, co by nejvíc potřebovala. „Chvíli jsem na ni čekala s těmi, co tam pomáhají. Každý měl nějaký nápad: prodlužovačky, savo proti plísním, jídlo a pití pro ty, co chodí pomáhat.“



Než se vrátila do obchodu, ředitel pobočky Jan Hrubý všechno domluvil a ona mohla nabrat zboží za pět tisíc korun. „Vzala jsem vodu, kafe, jablka, tatranky, mopy, kýble, hadry, prášek na praní, aviváž, bylo toho hodně.“

„Chci panu řediteli Hrubé-mu opravdu moc poděkovat. Vyřídilo se to rychle a bez papírování,“ dodává Andrea Berger. „A jsem taky ráda, že v krizových situacích dokáží Krumlováci držet při sobě,“ dodává. „Jsem z toho fakt naměkko, stalo se sice neštěstí, ale lidi pomáhají.“



Pomoc na domě se snaží koordinovat fotograf Ladislav Pouzar. „Když jsem dal na facebook fotky, začali se mi ozývat lidi. V sobotu jsem jednal s Filipem Putschöglem z městského úřadu i s panem starostou, je třeba například z domu odvézt nábytek a město poskytne prostory v kasárnách,“ vysvětluje. „Nicméně všechno visí na tom, že na dům se stále ještě nebyl podívat pojišťovák, takže se s ničím nesmí hýbat. Kvůli tomu jsme ztratili čtyři dny.“



Zároveň dodává, že každému, kdo majitelce vyhořelému domu pomáhá, patří obrovský dík.



Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích navíc v pondělí 7. května 2018 povolil městu Český Krumlov zřídit sbírkový účet na pomoc majitelce, které minulý týden vzal rozsáhlý požár střechu nad hlavou. "Pomoci zmírnit následky po zničujícím požáru, který 2. května 2018 postihl dům č. p. 29 v Rooseveltově ulici, má veřejná sbírka, kterou pořádá město Český Krumlov," dodává Petra Nestávalová, mluvčí města. "Na transparentní bankovní účet č. 115-7343860207/0100, založený u Komerční banky a.s., může veřejnost zasílat finanční prostředky v dobrovolné výši, které majitelce pomohou v tíživé životní situaci. Náhled na transparentní účet bude funkční během tohoto týdne."

„Děkujeme všem, kteří chtějí přispět paní Haně, každá částka pomůže ke znovuobnovení jejího domova,“ doplnil starosta města Dalibor Carda.



Město pomáhá i materiálně, paní Haně Š. je k dispozici městský byt na sídlišti Plešivec, který zatím nevyužila. Společnost Služby města Český Krumlov zajišťuje kontejnery a úklidové nástroje při likvidaci následků po požáru.