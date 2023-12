Pár dní do Vánoc a střecha nad hlavou chybí. Přesně v takové situaci se ocitlo čtyřiadvacet lidí z Husince. Z bytového domu je vyhnal nedělní požár. Zatím bydlí u příbuzných a v náhradních bytech a čekají na pomoc od jiných. Nejdůležitější je teď najít ubytování pro dvě větší rodiny.

Požár v Husinci. | Video: Pavel Vilímek

Pomoc v podobě oblečení, jídla i hraček pro děti nabízejí lidé na facebookových stránkách, ale oficiální sbírku pořádá město Husinec. „Dohodli jsme se na spolupráci s Českým červených křížem Prachatice, který má v této oblasti velké zkušenosti a zatím dáváme dohromady seznam věcí, které budou lidé potřebovat. Do bytů se ještě vrátit nesměli a nevědí, co jim zbylo a co ne,“ uvedla starostka Husince Ludmila Páníková.

Podle ní je vidět, že veřejnost lidem pomoci chce. „Lidé se ptají, co mohou darovat. Ale to zatím zjišťujeme. Určitě seznam potřebných věcí zveřejníme, stejně jako konto, kam budou moci darovat peníze, které budou největším přínosem. Jen co budeme mít variabilní symbol ke sbírce a seznam věcí, které jsou potřeba, vše vyvěsíme na webu města ZDE a také na facebookových stránkách a budeme rádi za šíření těchto informací,“ dodala starostka.

V tuto chvíli je nejvíce potřeba bydlení. Konkrétně pro dvě větší rodiny. Jedna má pět a druhá sedm dětí. „Pokud by někdo o něčem věděl, byla by to opravdu obrovská pomoc. Může to být i podnájem,“ uvedla Ludmila Páníková.

Část ze čtyřiadvaceti lidí našla azyl u příbuzných, jiní v tělocvičně obce. Postupně se přesouvají do náhradního bydlení. „Ale jsme i v situaci, že rodina s více dětmi musela k babičce do garsonky, a tak to na dlouho nejde,“ vysvětlila nejpalčivější problém starostka.

Ve Výrově na Prachaticku hořel bytový dům. Evakuováno bylo 24 lidí

Myšlenka na to, že se lidé do soukromého bytového domu vrátí, není v tuto chvíli na místě. „Co nezničil požár, je promáčené. Dům bude potřebovat kompletní rekonstrukci včetně střechy,“ popsala stav po požáru Ludmila Páníková.

K požáru bytového domu v Husinci, konkrétně v městské části Výrov, vyjížděli hasiči v neděli 10. prosince krátce před 18.30 hodinou. V 21.00 byla nahlášena lokalizace. „Z domu bylo evakuováno čtyřiadvacet lidí, nikdo nebyl zraněn. Šest lidí využilo nabídku obce na nouzové ubytování, na zajištění jejich potřeb spolupracovali se starostkou hasiči z oddělení ochrany obyvatelstva prachatické stanice,“ informovali jihočeští hasiči.