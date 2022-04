A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Doba, kdy maturita nebo promoce znamenaly konec vzdělávání, je nenávratně pryč. Člověk by neměl ustrnout, protože svět se točí rychle a pořád přináší něco nového. Kdo se uzavře a přestane nasávat nové poznatky, ten může brzy v toku informací a nových technologií začít trochu bloudit.

Zkrátka a dobře, kdo se přestane učit, ten jako by nebyl. Ovšem nebojte se, uklidňuje byznys mentorka Margareta Křížová, nemusíte se učit rovnice, deskriptivní geometrii, ani zpaměti biflovat láčkovce.

„Když mluvím o učení, mám na mysli otevřenou mysl, zdroje informací, spojování souvislostí a hledání inspirace,“ vysvětluje v projektu o hospodaření a osobním růstu.

V dnešní době si člověk může složit vlastní zpravodajství, dokonce i vlastní univerzitu, a to všechno, ať je mu dvacet let, nebo osmdesát a víc. A nestojí to moc peněz.

Křížová tomu říká: JÁ s r.o., řídíte sami sebe a tvoříte svůj vnitřní svět, aby byl přesně takový, jaký ho chcete mít. Věřte, že investice do vzdělání, ať už vaše nebo vašich dětí, je ta nejlepší a s nejvyšší návratností.

Kde a jak se vzdělávat?

• Poslouchejte podcasty, vyberte si v češtině nebo třeba v angličtině. Najděte si lidi, kteří vás inspirují, a sledujte jejich sociální sítě a publikace.

• Neodmítejte nové věci a technologie. Neodmítejte lidi, kteří jsou jiní nebo mají jiný názor než vy. Nemyslete si, že lidi mladší, nebo starší, než jste vy, nemají pravdu.

• Nehledejte informace v jediném zdroji.

• Můžete sledovat webináře, přihlásit se na workshopy, sledovat on-line kurzy, stačí si vybrat.

• Choďte do knihovny a čtěte. Věděli jste, že členství v knihovně stojí ročně jen 100 korun? To by váš rozpočet měl utáhnout.

• Sledujte trendy v odvětví, která vás zajímají, v kterých podnikáte nebo chcete začít podnikat. Co je nového, o čem se píše, jak se na trhu chovají velcí hráči v oboru.

A jeden Margaretin tip navíc: Hlavně se nebojte změny, i když zažíváme dobu digitalizace a automatizace, lidi budou stále potřeba, jen s otevřenější myslí. Celoživotní vzdělávání je motorem radosti života a otevírá nové obzory.

