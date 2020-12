Už ani ne zloba, ale spíše rezignace. S takovou reakcí se lze setkat při oslovování provozovatelů fitness center a posiloven na Příbramsku s otázkou, co říkají na zpřísnění protikoronavirových opatření, která opět znemožní otevřít tento typ provozoven.

Fitness. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Václav Havránek

„Už je to likvidační. Na jaře se to stalo v době, kdy je největší návštěvnost. Teď se lidi nestihli ani rozchodit po uzávěře, protože mají ještě jiné starosti, ale přesto někteří přišli. A teď nás zase zavřou, je to hrozné,“ uvedl Pavel Kříž, který v Příbrami provozuje Afitness Příbram.