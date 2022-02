„Naše poznávací znamení je tepání do kůže,“ přiblížila paní domu techniku, kterou používají. „Nejdřív si buď nakreslíme, nebo vytiskneme obrázek, který posléze přes průhledný papír namalujeme na mokrou kůži. Potom se vezme malý nožík, kterým se vyříznou okraje obrázku, tím pádem se prořízne první vrstva kůže. Pak už se vezme jen razítko a palička a postupně se to v tom zářezu stlačí a ono to vystoupne nahoru,“ popsali tvůrčí proces životní i pracovní partneři Pavla Blažková a Alois Chaloupek.

Napůl manažer, napůl farmář. Symbióza penzionu s farmou dává podnikateli smysl

Následuje malování a barvení – to se dělá malými štětečky a barvami různého složení. „Některé jsou na bázi oleje, některé na bázi vody nebo alkoholu,“ řekl Alois Chaloupek.

„Výrobky sešíváme v ruce dvěma jehlami klasickým sedlářských stehem, používáme na to voskovanou nit,“ dodala Pavla Blažková s tím, že výroba jedné peněženky tak zabere zhruba dvanáct hodin. „Je to docela piplačka,“ přiznává. Výsledkem jsou věci, které jsou poctivé a mají vzhled antik. „Vypadá to, jako byste to vyndala z půdy,“ dodal Alois Chaloupek.

Používají převážně hovězí kůži

Na výrobky používají převážně hovězí kůži. „Je to tak zvaná hlazenice. Dělá se v různých tloušťkách od jednoho až po pět milimetrů,“ přiblížil Alois Chaloupek. „Na jednotlivé výrobky používáme různé druhy kůže, pásky se dělají například z kůže zvané krupon, štika je dobrá zase na pouzdra, nejčastěji ale bereme kůži z boku,“ řekli shodně životní partneři.

Dohromady se dali před 18 lety. Tehdy měla paní Blažková coby vyučená oděvní návrhářství obchod v Českém Krumlově. „Lojza si přišel zkrátit kalhoty. Tam jsme se seznámili a od té doby jsme spolu,“ vyprávěla s úsměvem na tváři.

Podnikatel si splnil sen. Ve Španělsku otevřel hospodu, čepuje pivo z Humpolce

„Já jsem původně sociální pracovník a psychoterapeut, ale nedělám to. Před lety mi diagnostikovali roztroušenou sklerózu a řekli mi, že to půjde rychle z kopce. Ze strachu o život jsem si řekl, že se musím naučit dělat něco, co bych mohl dělat z domova a práce s kůží mě vždycky bavila,“ přiblížil Alois Chaloupek cestu, která vedla k výrobě kožených věcí.

„Děláme i věci na zakázku. Jeden pán chtěl mít například na výrobku vrtuli od letadla, paní zase tasmánského čerta,“ smál se. Dnes si jejich výrobky i díky několika letech strávených v Anglii oblíbili lidé v Česku i ve světě. Najít je můžete nejen na facebooku či instagramu, ale také Fleru nebo Etsy.