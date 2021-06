Baví jej povídat si o pivu. Dobrá komunikace s hostem je podle něj v hospodě to nejdůležitější. Tomáš Krčmář z pražského Lokálu Hamburk je nový nejlepší výčepní plzeňského piva u nás. Uspěl v českém finále soutěže Pilsner Urquell Master Bartender a dostal se mezi elitu výčepních s právem nosit černou výčepní košili. Ocenění převzal při čtvrtečním galavečeru v Plzni.

Tomáš Krčmář. Vítěz soutěže Pilsner Urquell Master Bartender o nejlepšího výčepního plzeňského piva. Na snímku v domácí pražské hospodě Lokál Hamburk | Foto: se svolením Lokál Hamburk

Soutěž sestávala nejen z čepování piva, ale i odborné degustace a vědomostního testu. Správná teplota čepovaného plzeňského však v otázkách chyběla. To by bylo příliš jednoduché. Odpověď by výčepní Krčmář vystřihl i po probuzení o půlnoci. „Pivo podáváme při sedmi stupních Celsia, kdy se nejvíc rozvíjejí jeho chutě. Patřičně vychlazená sklenice je samozřejmost,“ pověděl Deníku.