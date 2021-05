Dostat se sem přitom, až na pár schodů, není nemožné. Stačí napsat zprávu na facebook, instagram nebo si o rezervaci přímo zavolat, a jakákoliv oslava se tak může stát unikátní. Odměnou je navíc dechberoucí výhled nejen na náměstí Přemysla Otakara II., ale také na široké okolí.

Prostor disponuje dvěma terasami, velkou s výhledem do vnitrobloku a malou orientovanou na náměstí. „Malou terasu propůjčujeme hlavně na pikniky, romantická rande nebo třeba žádosti o ruku. Těch už tu bylo,“ vypráví majitel tělocvičny Filip Šimeček. Menší prostor je totiž ideální pro chvíle strávené ve dvou. „Je to unikátní místo blízko hvězd, kde se lidé dávají dohromady,“ dodává s úsměvem na tváři.

Druhá, větší, terasa pak pojme až sto lidí. „Velkou terasu propůjčujeme na oslavy čehokoli - narozeniny, rozlučky se svobodou, firemní večírky, baby shower, grilovačky, svátky nebo ty nejlepší ‚prostě jen tak‘ party,“ uvedl.

Dodal, že se po domluvě postarají také o dekoraci nebo občerstvení. V minulosti se zde tak předávalo například maturitní vysvědčení, cvičila jóga, pořádala party nebo velkolepá večeře s živou hudbou a degustací vín.

Prostor objevil s kamarádem před pár lety úplně náhodou. „Kamarád Honza tady v galerii pracoval ve vinotéce, ale prostor, v němž provozujeme tělocvičnu a patří k němu i obě terasy, byl tehdy prázdný. On totiž ničemu moc nevyhovuje. Na kanceláře i jiné podnikání je příliš velký, nemá vhodnou kompozici,“ vyprávěl Filip Šimeček s tím, že když poprvé spatřil dolní část objektu, měl o využití jasno.

Odlišný přístup

Dnes zde již sedmým rokem funguje tělocvična Heaven gym. Další potom na českobudějovickém výstavišti. „Jsme malá tělocvična, ale odlišní jsme především přístupem. Jsme tělocvična pro lidi, kteří nikdy necvičili, nemají rádi klasická fitka, neradi cvičí před dalšími lidmi,“ uvedl Filip Šimeček, pro kterého je nejdůležitější přátelská atmosféra.

„Najít někoho, kdo umí trénovat, není těžké, ale najít někoho, kdo vám ukáže, že cvičení může být i úžasná aktivita, která vám do života přinese spoustu benefitů a taky přátel, na to musíte mít trochu náturu,“ je si Filip Šimeček i coby trenér dobře vědom, že s klientem a trenérem to jednoduše musí fungovat.

„Co nás na tom naplňuje nejvíc, v čem vidíme smysl, je to, že lidem změníme život. Ukážeme jim určitou cestu, oni se s námi začnou hýbat, shodí několik kilogramů, pak nejen lépe vypadají, ale hlavně, cítí se mnohem lépe ve svém těle. Pak má naše práce smysl,“ řekl na závěr.