Vzhledem ke skutečnosti, že od roku 2021 bude platit zákaz jednorázových plastů ve všech členských státech EU, tak se této problematice intenzivně věnuje i zmíněné ministerstvo. „Připravujeme nový zákon o dopadech vybraných plastových výrobků na životní prostředí, který by měl jít v průběhu září do meziresortního připomínkového řízení. S jeho přijetím a účinností budou samozřejmě probíhat i osvětové a informační aktivity,“ říká Barbora Hirschová, ministerský rada.

MŽP rozjelo iniciativu Dost bylo plastu. „Ta vznikla jako snaha prostřednictvím zapojených podniků a institucí nabídnout lidem možnost vzdát se jednorázových obalů a nádobí. Do kampaně se zapojilo přes 90 subjektů, ať už z veřejné sféry, byznysu, či jednotlivců, zájem o zapojení stále trvá. V současné době se snažíme na kampaň Dost bylo plastu navázat stabilní iniciativou, která spočívá v přijetí dobrovolného závazku podniků, veřejné správy i jednotlivců, což by společnost motivovalo k udržitelnějšímu fungování, a to nejen v oblasti jednorázových plastů,“ podotkla Hirschová.

Do projektu se zapojily například společnosti Veolia, Benzina, Olma, IKEA, Vodafone, Tchibo nebo také Penny. Právě Penny od začátku loňského roku nenabízí v žádné prodejně jednorázové plastové tašky. „Nahradili jsme je taškami pro opakované použití z materiálů, které byly vyhodnoceny jako nejvíce ekologické. Používáním alternativních tašek jen v loňském roce zákazníci Penny ušetřili na 20 milionů jednorázových plastových tašek. Současně s tím Penny jako první řetězec na trhu začal nabízet takzvané ovosáčky, které při možnosti opakovaného použití snižují množství použitých plastů při nákupu ovoce, zeleniny či pečiva,“ uvedl mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Redukci používání jednorázových plastů a jejich nahrazování trvale udržitelnými a certifikovanými materiály se věnuje dlouhodobě i McDonald’s. „Aktuálně je v našich tuzemských restauracích 88 procent obalů, do kterých balíme naše jídlo pro zákazníky, z papíru. Většina těchto papírových obalů je vyrobena z certifikovaného nebo s podílem recyklovaného papíru. Mezi poslední změny, vedoucí ke snižování podílu plastů využívaných v našich restaurací, patří například odstranění plastových kelímků u ovocných džusů a mléčných shaků. Odstranili jsme také plastová víčka ze zmrzliny McFlurry. Jednou z velmi viditelných novinek je také letošní přechod na papírová brčka, která byla dříve plastová. Na dalších změnách vedoucích k co nejvíce ekologicky šetrnému přístupu pracujeme a postupně je budeme zavádět do praxe,“ říká Ivo Lamich, manažer dodavatelského řetězce a udržitelného rozvoje pro McDonald’s ČR a SK.

Stále je co zlepšovat

Společnost Rohlik.cz zase nabízí sortiment 140 produktů vlastní řady Rohlik.cz Bez kompromisu v obalech šetrných k životnímu prostředí. „U těchto produktů jsme zavedli návod pro zákazníky ,Kam s obalem?‘. V něm poskytujeme informace o materiálu obalu a to, jak a kam nejlépe obal či jeho části třídit,“ uvedla mluvčí Zdeňka Svoboda.

Radek Janoušek, z vedení spolku Ukliďme Česko potvrzuje, že je cítit trend omezování používání plastových obalů a výrobků na jedno použití. „Vezměme třeba, kolik vzniklo za posledních několik málo roků takzvaných bezobalových obchodů, kolik organizací se zapojilo do výzvy MŽP Dost bylo plastu, kolik lidí již standardně používá vlastní lahev na kohoutkovou vodu nebo třeba z firemní sféry odvážný krok pivovaru Gambrinus, který jako první u nás přestal plnit pivo do PET lahví,“ říká Janoušek.

Dodává však: „Po letošní ,koronaturistické‘ sezoně to na mnoha frekventovaných místech vypadá jako na skládce, neukáznění sváteční turisté nám tu zanechali po sobě vizitku v podobě obalů od svačin a papírových kapesníků. Je co zlepšovat. Každý může pomoci třeba už 19. září při Celosvětovém úklidovém dni,“ řekl Janoušek a dodal: „Zákaz některých výrobků je jedna věc, ale následovat by mělo zdanění všech nerecyklovatelných plastů v plánované výši osm desetin eura za kilogram.“

V Evropské unii se každoročně spotřebuje:



- 46 miliard plastových lahví na nápoje



- 36,4 miliardy plastových brček



- 16 miliard plastových kelímků na kávu



- 2,5 miliardy plastových nádob na potraviny



Zdroj: Greenpeace