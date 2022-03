Že by mohla dělat právě je, ji napadlo na podzim roku 2019 v její současné profesi designerky v architektonickém studiu. „Často řešíme barvy, povrchy, materiály a bytové doplňky. Jednoho dne se mi tyto věci daly v rámci projektu v hlavě dohromady a vznikl první návrh. Udělala jsem si menší průzkum trhu, a jelikož jsem nemohla obrazy v podobném designu na českém trhu najít, rozhodla jsem se si je vyrobit,“ řekla.

Splnil si sen a vybudoval posilovnu. Kondici u něj nabrali hokejisté i exministr

Světlo světa tak spatřilo pět obrazů různých velikostí a kompozicí. U všech je základem dubové dřevo. „Používám dubové dřevo, jelikož je to lehce dostupná dřevina s vynikajícími vlastnostmi a krásnou kresbou. Je to také dřevina, se kterou pracujeme u nás v dílně nejčastěji, nabízelo se tedy začít s dubem,“ poukázala na zázemí, které našla v rodinné truhlářské firmě v Dubném nedaleko Českých Budějovic.

Při samotné realizaci je dle slov Karolíny v první řadě důležitý návrh, který tvoří v počítači. „Následně si dle tohoto návrhu připravím materiál, což jsou většinou rámy, desky, latě ve dvou odstínech či stabilizovaný mech,“ poukázala na další komponent, který může být v obrazu. „To vše poté řežu, lepím a šroubuji dohromady,“ přiblížila tvůrčí proces.

„Jedním z posledních kroků je rámování. Celý proces je náročný a relativně zdlouhavý, výroba jednoho obrazu tak zabere v průměru pětatřicet hodin. Navíc je to velice přesná práce a já se stále učím,“ dodala sympatická mladá dáma.

Sortiment by chtěla rozšířit o nábytek

Dodala, že co se péče o obrazy týče, stačí je otřít od prachu, pokud obrazy obsahují mech, tak je jen lehce vyfoukat vzduchem. „Pokud by vznikl jakýkoliv problém, jsem připravena poradit či opravit,“ řekla. Do budoucna by sortiment ráda rozšířila o nábytek. „V tomto roce bych určitě chtěla již začít s prototypy,“ nastínila plány Karolína Trinklová.

„Ulepené ruce a nepořádek mi nejsou cizí,“ smála se Jihočeška s tím, že se na střední škole rozhodla pro studium architektury, kde úspěšně absolvovala bakalářské studium. „Pak jsem po velice dlouhé úvaze z architektury přešla na obor dřevařské inženýrství. Až od této chvíle mi do hlavy vůbec přišla myšlenka pracovat se dřevem, a to i přesto, že mám v rodině tři generace truhlářů,“ řekla s úsměvem na tváři.

Ke kávě se dostal přes šálky. Pavel Gráf propojuje pražírnu s hudbou

„Rozhodně při této práci cítím odkaz svých předků. Pradědu jsem nepoznala, ale příběhů o něm jsem slyšela hodně. Byl to šikovný truhlář a velice zručný člověk. Děda je vyučený technický kreslíř a v dílně si vyrábí dodnes. Jeho láska k řemeslu a neustálý smysl pro humor je pro všechny inspirací. Můj otec je neuvěřitelně pracovitý člověk a zručný podnikatel. Dokázal vybudovat fungující podnik se skvělou pověstí. Všichni dohromady jsou to a byli čestní lidé s krásnými morálními hodnotami a na to jsem nejvíce hrdá. Doufám, že své rodině neudělám ostudu a předám alespoň část z tohoto velkého dědictví dál,“ řekla na závěr.