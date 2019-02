Praha - Tisíce občanů tráví zbytečně moc času nad zpracováním daňového přiznání. Je jim to nepříjemné a tak vše nechávají na poslední chvíli a přitom s Deníkem Vám celá procedura nezabere více jak 15 minut.

Ilustrační foto | Foto: Redakce

Proč je to možné?

Počítače jsou dnes tak výkonné, že je možné je naučit řídit auta, letadla, operovat a tak je možné naučit vyplnit i daňové přiznání.

Aplikace Vám na webu položí pár dotazů, bude po Vás chtít několik čísel a nakonec Vám nabídne hotové daňové přiznání.

Máte strach, že zadáte něco špatně?

Nemusíte se bát, aplikace vše kontroluje. Ke každé otázce máte obrázky a vysvětlení v lidské řeči.

Ale pokud i tak máte obavu, součástí aplikace je online daňová poradna, kde můžete položit svůj dotaz a za mírný poplatek Vám bude zodpovězen daňovým poradcem.

Vše je Online

a tak nemusíte mít obavu z viru Zika a podobné havěti. Neřešíte jestli máte dostatek místa na hard disku, neřešíte ani to jestli máte MAC nebo Android. Dokonce nezáleží ani na velikosti. Tedy myslím, že nezáleží na velikosti displeje či monitoru, takže aplikace funguje nejen ve Vašem mobilu, ale i ve Vaší super chytré televizi.

Co jsme nezkoušeli, je Váš chytrý mrazák. To by jste mohli dát své daňové přiznání k ledu a to není dobrý nápad.

Pokud se ale chcete daňové přiznání odložit a nechat na později, tak pak je ideální odklad daňového přiznání.

To nejlepší nakonec

S Deníkem si zdarma spočítáte výsledek a pokud si budete chtít vytisknout hotové daňové přiznání, s DENÍKEM zaplatíte akční cenu jen 99 Kč místo obvyklých 125 Kč.

PETR JANDAL

Autor je pracovníkem společnosti Neotax a portálu www.OnlinePriznani.cz.