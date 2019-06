Od svého vzniku v roce 1992 prachatická firma MS Kart spolupracuje s desítkami firem ze zahraničí. Po třiceti letech fungování a spolupráce získala ocenění Cross Border Award 2019. Firmy, které spolupracují se zahraničními protějšky vyhlašují zástupci Jihočeské hospodářské komory, Hospodářské komory Horních Rakous a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska. Ocenění za rok 2019 převzala minulý týden Milena Šimáková, jednatelka společnosti MS Kart Prachatice.

Firmu založil její otec Milan Šimák, motokárový jezdec, který navázal na dlouholeté zkušenosti v kartingu, kde aktivně působí od roku 1968. Do nedávna byl Milan Šimák jediným českým Mistrem Evropy v motokárách z roku 1980. Jako druhý získal titul v roce 2015 Adam Kout, tehdejší tovární jezdec MS Kart Racing Teamu.

MS Kart je jediným tuzemským výrobcem motokárových podvozků. Zároveň se účastní motokárových závodů doma i v zahraničí téměř ve všech kategoriích a testuje nově vyvíjenou závodní techniku.

„Firmy v Rakousku a Německu jsou pro nás významnými obchodními partnery, přestože spolupracujeme a obchodujeme s podniky v celé Evropě. Nejde o to, že bychom se zahraničními partnery spolupracovali v posledních letech. Beru to jako odměnu za dlouhodobou spolupráci,“ uvedla Milena Šimáková s tím, že ocenění pro rok 2019 si firma váží už jen pro další zviditelnění na trhu.

Na podvozcích z prachatického závodu se mohou svézt také hobby jezdci, kteří chtějí jen zkusit řídit motokáru. Odběrateli totiž nejsou jen závodní jezdci, ale také majitelé bezpočtu půjčoven v republice i Evropě. Jen do půjčoven putuje z Prachatic každý rok na dvě stovky podvozků. Jen těžko se tak v republice najde někdo, kdo by neznal motokáru z Prachatic.

Cena Border Award:

Předávání ocenění Cross Boarder Award (CBA) se každoročně koná v některém ze tří regionů, které jsou do udělování ocenění zapojeny. Letošní 14. ročník se konal v rakouském Linci, kde sešly hospodářské komory jižních Čech, Dolního Bavorska a Horního Rakouska. „Každá z hospodářských komor může do soutěže nominovat jednu firmu a jednu instituci, které v rámci své činnosti spolupracují s podniky z přeshraničí. Za Jihočeskou hospodářskou komoru byla letos vybrána prachatická firma MS KART s.r.o., která od roku 1992 vyrábí motokárové podvozky, z nichž 60 % vyváží do zahraničí,“ upřesňuje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). Zároveň dodává, že výrobce z Prachatic nominovali také kvůli zajímavému předmětu podnikání a vysoké kvalitě výrobků, která firmu řadí mezi přední výrobce motokárových podvozků na světě.

Prezidentka Hospodářské komory Horní Rakousko Doris Hummer, která ocenění předávala, uvedla, že každoroční zájem ze strany zahraničních podnikatelů ze všech tří regionů je důkazem toho, že podobné akce mají smysl. Podnikatelé tuto událost vnímají nejen jako předávání ocenění, ale také jako inspirativní setkání a networking, kde mohou navázat nové kontakty nebo si vyměnit své podnikatelské zkušenosti.