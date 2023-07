/FOTOGALERIE/ Světový pohár v italském Val di Sole završil první část závodní sezony bikerů z ROUVY Specialized.

Nela Viktorová. | Foto: Radek Kašík

Závodníci a hlavně závodnice týmu ROUVY Specialized ve Val di Sole opět získali cenná umístění a body do UCI žebříčku.

V závodě žen do 23 let vybojovaly svůj letošní nejlepší výsledek Zuzana Šafářová a Nela Viktorová. Na velice technicky náročné trati dojela Zuzana na 22. místě a Nela byla 26. v cíli. To jim přineslo opět porci bodů do mezinárodního žebříčku UCI a vylepšily si tak svoje pořadí.

Obě dvě odcestovaly hned po závodě na mistrovství Evropy do portugalské Anadie.

Autor: Jiří Lutovský