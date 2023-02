"Po celý zápas nás trápila úspěšnost střelby. Dukle skvěle zachytal brankář Petržala, ten nás trápí dlouhodobě. Patří oprávněně k nejlepším gólmanům v extralize. Velké problémy nám dělala také pravá strana hostů, na což jsme nereagovali dobře. Povedlo se nám několikrát soupeře dotáhnout, jenže jsme potom ztroskotali ve vyložených šancích. Důležité je, že si příležitosti dokážeme vypracovat, góly přijdou. Bohužel náš brankář neměl zrovna svůj den. I když to tak nevypadá a 36 obdržených gólů je hodně, byl jsem s obranou spokojený," komentoval utkání strakonický trenér Michal Zbíral.

"Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, i na podzim bylo utkání pětačtyřicet minut vyrovnané a až na konci jsme výrazněji odskočili. Připravovali jsme se i na jinou atmosféru, na kterou nejsme zvyklí. Chtěli jsme se také vyvarovat podcenění. Vyšel nám začátek, vedli jsme 5:1, jenže pak jsme ubrali v obranné činnosti, což se nám začalo nevyplácet a domácí jsme nechali nadechnout. Kvůli tomu to byly nervy až skoro do závěrečného hvizdu," shrnul utkání ze svého pohledu trenér Dukly Michal Tonar.

"Věděli jsme, že Pražané jsou běhavý mančaft, že to bude rychlá házená. Ztroskotali jsme na famózním brankáři Tomáši Petržalovi, který podal i na své poměry nadstandardní výkon. Všichni jsme maximálně bojovali, což si musíme přenést i do venkovních utkání. Co se však musíme hlavně naučit, to je zvládnout tlak během zápasu. Nesmíme se bát vzít zodpovědnost jeden za druhého. Dokázali jsme u nás potrápit téměř každého soupeře a chybělo kolikrát málo, abychom zápas otočili. Až tohle zlomíme, začneme body rychle sbírat," doplnil k utkání nejlepší hráč domácích David Bičiště.

"Začátek zápasu mi vyšel několika podařenými zákroky. Člověk se uklidní, je v permanenci. A to jsem opravdu byl, domácí vypálili nějakých šedesát ran, což u nás minule neměl ani Prešov. Strakonice každopádně předvádějí dobrou házenou, pozlobily nás v obou utkáních. Věřím, že své výkony přetaví i v bodový zisk. Z naší strany ale měl být výkon v tomto utkání lepší, musíme se chytit za nos a říct si, co od sezony chceme,"dodal nejlepší hráč Dukly Tomáš Petržala.

