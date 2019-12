Dvanáct tříčlenných týmů stolních tenistů rozehrálo tradiční turnaj ve čtyřech tříčlenných skupinách. V těch se hrálo systémem každý s každým do pěti vítězných bodů. Do čela skupin byla nalosována aktuálně čtyři nejlepší mužstva podle tabulek regionálních soutěží. Z posledního koše byl losován tým Mostových jeřábů Prachatice, který již dlouhodobé soutěže nehraje a byl pozván jako družstvo s nejvíce výhrami v turnaji.

Tentokrát postoupily ze skupin všechny čtyři nasazené týmy. Ve skupině A Slávia Prachatice porazila jak Netolice, tak Vimperk C. Ze druhého místa šly dál Netolice. V béčku zvládlo domácí béčko duel s Libínem Prachatice 5:4 a šlo z prvního místa, ze druhého Libín a ze třetího Zdíkov. Ve skupině C si to o postup rozdali loňští finalisté Lenora a Mostové jeřáby. I tentokrát byli úspěšnější Lenorští výsledkem 5:4. Ze třetího místa šel Vimperk C. Skupinu D vyhrál celek Lhenic C, který porazil jak Rohanov, tak Zálezly. Ze druhého místa šli dál hráči Rohanova.

V bojích o příčky nejvyšší se strhla velká bitva mezi Slávií Prachatice a Lenorou. Z výhry 5:4 a postupu do finále se nakonec radovali Prachatičtí. Ve druhém semifinálovém duelu Vimperk B prohrál se Lhenicemi C 2:5. V boji o místo třetí pak vimperské béčko přehrálo Lenoru 5:4.

Finálový duel mezi prachatickou Slávií a Lhenicemi C přinesl dramatické zápasy. Nakonec slavila úspěch lhenická „defenziva“. Celek složený ze tří obranářů nakonec zvítězil 5:3 a odvezl si hlavní cenu turnaje. Ty spolu s ředitelem turnaje Jiřím Hykou předali starostka Vimperka Jaroslava Martanová a předseda TJ Šumavan Vimperk Libor Kudláč.

Konečné pořadí: 1. Lhenice C (Sivera, Fišer, Kanaloš), 2. Slávia Prachatice (Horčica, Kocourek, Stolz), 3. Vimperk B (Kortus, Icha, Fuchs), 4. Lenora (Blaško, Vostřez, Hlouška, Filuš), 5. Libín PT, 6. Mostové jeřáby PT, 7. Netolice, 8. Rohanov, 9. Vimperk D, 10. Zdíkov, 11. Vimperk C, 12. Zálezly.