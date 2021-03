První triumf táborských barev se narodil v sobotním programu ostravského šampionátu. Junior Marek Marvan si famózním způsobem podmanil soutěž koulařů. Každým ze svých šesti pokusů se zlepšoval. Už v páté sérii vrhl své náčiní do vzdálenosti 15,65 m, a bravurně tak odrazil útok vítkovického Aleše Klozíka, jenž v téže sérii překonal do té doby nejdelší pokus táborského závodníka. Korunu svému parádnímu vystoupení v mistrovském koulařském sektoru nasadil Marek Marvan v poslední sérii, kdy se vybičoval k výkonu 15,80 m znamenajícímu překonání jeho halového osobního rekordu. Z posunutí svého osobního maxima se radoval také druhý táborský zástupce v soutěži Šimon Jůza. Vrh v délce 13,02 m mu stačil na 10. příčku. Oba mladí koulaři vyrůstají pod trenérskými otěžemi Jiřího Kadlece a Václava Tomana.

V neděli si táborská výprava zlatou radost zopakovala, o což se postaral dorostenec Petr Svoboda. Už o den dříve se tento talentovaný závodník představil v tyčkařském sektoru. Překonáním laťky ve výšce rovných čtyř metrů si vylepšil osobní rekord a vzešlo z toho dělené 4. místo společně s třebíčským Adamem Havlíčkem. Radost Petra Svobody z „osobáku“ v tyčce ovšem jen o den později jednoznačně přebilo zlato z dálkařské soutěže. Táborský mladík na něj zadělal v podstatě už druhým pokusem o délce 676 cm. Ve třetí sérii dolétl ještě o deset centimetrů dál a ustanovil své absolutní osobní maximum 686 cm (venku má zatím skončeno „jen“ 671 cm). A aby toho nebylo málo, čtvrtým pokusem svůj výkon z předchozí série navlas přesně zopakoval. Druhý v pořadí Petr Sedlář ze Zlína zaostal za Petrem Svobodou o sedmnáct centimetrů.

Do nedělního programu zasáhla v táborském dresu i dorostenka Julie Kovářová, který patří stejně jako Petr Svoboda do tréninkové skupiny Moniky Maškové a Terezy Brázdové. Čas 27,35 s. ji na postup do finále dvoustovky nestačil, alespoň pro ni však znamenal nejlepší výkon sezony.

Dodejme, že třetí zlatou medaili importoval ze Slezska na jih Čech juniorský dálkař Sokola České Budějovice Tomáš Kratochvíl. Soutěž ovládl svým rekordním výkonem v hale 741 cm.