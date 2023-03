/FOTOGALERIE/ Čtvrtý závod Zimních manévrů, seriálu samostatných soutěží jdnotlivců, uzavřel zimní halovou sezonu na prachatické střelnici.

Zimní střelecké manévry na prachatické střelnici. | Foto: SSAŠ střelnice Prachatice

Střílel se čtvrtý závod soutěže jednotlivců z velkorážné pušky, malorážky a velko i malorážné pistole či revolveru. "Byl to poslední závod zimního střílení v hale, kdy jsme od listopadu do druhé březnové soboty měli cirka tři závody v každém měsíci. Byla to Malá odstřelovačka, Kulový čtyřboj malorážkový a střelba z vojenské pušky s vloženými disciplínami, takzvané VP manévry. V každém seriálu se konaly přes zimu čtyři závody," doplnil Luděk Holý ze SSAŠ - Střelnice Prachatice.

Výsledky posledních závodů:

Velkorážní puška opakovací do roku 1960: 1. L. Blafka 183 bodů, 2. R. Pivoňka 180, 3. J. Šareš 177.

Velkorážní puška samonabíjecí do rku 1960: 1. P. Taubr 197, 2. J. Žurovec 162, 3. J. Štěch 138.

Puška samonabíjecí po roce 1960 se středovým zápalem: 1. P. Taubr 193, 2. F. Tušl 188, 3. L. Blafka 187.

Velkorážná puška samonabíjecí Carbine: 1. J. Žurovec 165, 2. F. Konrád 160, 3. M. Kašpar 158.

Malorážní puška - lovecká disciplína: 1. L. Holý 186, 2. P. Vokřap 145, 3. B. Kroupa 124.

Malorážní pistole nebo revolver: 1. I. Andrušík 189, 2. J. Rendl 179, 3. M. Škorpa 178, 4. L. Blafka 164, 5. J. Mareš 158.

Velkorážní pistole nebo revolver: 1. J. Rendl 192, 2. I. Andrušík 190, 3. V. Příman 184, 4. M. Škorpa 182, 5. J. Zamrazilová 175.