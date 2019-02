Churáňov – Jako suverénně nejrychlejší žena a sedmnáctá v celkovém pořadí i mezi muži dorazila do cíle 7. ročníku lyžařské Kašperské 30 volnou technikou Anna-Marie Hejná ze Silvini Madshus teamu.

Mezi ženami kralovala na Kašperské 30 volnou technikou Anna-Marie Hejná. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Obhájila svém loňské vítězství a svůj čas vylepšila o dobrých deset minut.



„Byla jsem si trať projet již v pátek a říkala si, že je to nějak tupé, takové neskluzné. Nakonec mě to mile překvapilo. Docela to jelo, počasí bylo nádherné, takže super závod,“ pochvalovala si v cíli Anna-Marie Hejná.

V okolí Zadova a Churáňova jsou tratě hodně členité, takže dávají závodníkům zabrat. „Abych pravdu řekla, tak nejhorší pasáže byly v momentech, kdy jsem nemohla dopředu. Výkonnostně to šlo, ale byla tlačenice. Třeba někdo upadl, nebo se to ucpalo z jiného důvodu,“ vyprávěla s úsměvem vítězka.

Jak již bylo řečeno, svůj loňský čas vylepšila o deset minut, takže mohla být dvojnásob spokojená. „Měla jsem natrénováno. Připravovala jsem se i v cizině a při závodě se to projevilo,“ doplnila Anna-Marie Hejná.