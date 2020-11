V dresu Slavoje ČB šestkrát zlepšil krajský rekord – poprvé v roce 1952, kdy po 15 letech překonal starý zápis Chmelíka o třináct centimetrů na 13,94 metru a o dva roky později byl prvním jihočeským vrhačem za hranicí čtrnácti metrů. V roce 1956 posunul rekord na 14,62, což vylepšil až za dva roky v nástupu do oslnivé éry táborský Jaroslav Folkman se 14,92 m. V roce 1964 pak dokázal 18,20…

Jiří Kolda měl na co vzpomínat, a taky to rád dělal například na již tradičních setkáních budějovických atletů padesátých až sedmdesátých let, které letos výjimečně překazila korona. Na snímku z roku 2019 je na něm vybraná společnost historických králů vrhů – zleva Ota Šmucr, Jiří Kolda a František Brych. Už se takto nesejdou… Na přání rodiny a vzhledem k současné situaci nebude pohřeb. Na poslední cestu Jirku ale vyprovázejí jistě četné vzpomínky sportovních přátel. (vm)