Jihočech je uznávanou personou naší ploché dráhy a v závodním depu je to cítit. Také výčet jeho úspěchů není zrovna krátký. V mládí byl juniorským mistrem republiky, třikrát bral bronz v seniorském republikovém šampionátu. V roce 2011 vyhrál mistrovství republiky dvojic, s Plzní slavil extraligový titul.

Úspěšný ale byl i na mezinárodní scéně. V roce 2007 se stal s bratry Drymlovými mistrem Evropy ve dvojicích, cení si také druhého místa ze semifinále mistrovství světa v roce 2006 a účasti ve finále britské nejvyšší soutěže v barvách týmu Peterborough Panthers.

Na začátku letošní sezony věřil, že by se mohl po několikaleté pauze na Britské ostrovy vrátit. Jenže kvůli koronaviru poprvé od druhé světové války v Anglii odpískali celou sezonu. Jihočech tak ani neplánoval, že by letos závodil. Až se ozval slánský manažer Milan Mach.

Ten si služby zkušeného pilota nemůže vynachválit. „Zdeněk u nás jezdí už tři roky a je to závodník, který má krásný čistý styl. Jenom má nevýhodu v tom, že nemá angažmá v Anglii, takže neodjel prakticky žádné závody. Tím trošku trpí, jinak je to u nás extratřída,“ nešetří zkušený manažer slovy chvály směrem k pilotovi z jihočeských Babic.

Letošní extraliga se po všech problémech s koronavirem jede jenom na čtyři závody. „Sezona je to divná,“ posteskne si Mach. „Ale v extralize jsou čtyři vyrovnané týmy a vyhrávat může kdokoliv,“ míní.

Ve Slaném by si rádi připomněli poslední dva mistrovské tituly z let 2005 a 2006. „Tehdy za nás jezdili Mirda Fencl, Patrik Linhart, Martin Málek, Jirka Štancl mladší a svou hvězdnou kariéru u nás začínal Slovák Martin Vaculík. K tomu někteří Poláci, jako třeba Drabik a Ulamek,“ jmenuje členy slavných mistrovských týmů. „Titul by nás lákal. Loni jsme byli druzí a letos bychom na něj rádi dosáhli, když slavíme sedmdesát let ploché dráhy ve Slaném,“ připomene.

Slánští také vykročili za svým cílem pravou nohou. Vyhráli první závod na domácím stadionu a Zdeněk Simota k tomu přispěl parádním výkonem, když vyjezdil deset bodů. A přitom prakticky bez tréninku. „Pořád se to jezdí doleva, tak jsem to snad nezapomněl,“ spokojeně se smál.

Druhý závod v Liberci už jeho týmu ale tolik nevyšel a skončil až třetí za pražskou Markétou a Pardubicemi. Třetí díl v Pardubicích ovládla domácí Zlatá přilba před Markétou, Slaný byl znovu až třetí. Stejná pozice mu patří i před závěrečným závodem, který by se měl uskutečnit 13. října v Praze na Markétě.

Pořadí extraligy před posledním závodem: 1. Markéta Praha 10, 2. Pardubice 9, 3. Slaný 8, 4. Interteam 3.