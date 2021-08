Další významný krok udělal na čtvrtém závodě domácího šampionátu v Kaplici, kde vybojoval třetí příčku, ale v průběžné klasifikaci je s velkým náskokem druhý.

V prvních třech závodech skončil vždycky druhý za zcela suverénním Petrem Bartošem. V Kaplici se letos poprvé představil Martin Žerava, jenž se vrátil po zranění, a odsunul Jihočecha na třetí pozici. „Nebyl jsem příliš spokojený. V první jízdě jsem perfektně odstartoval, ale pak jsem nadělal spoustu chyb. Kluci se přede mě dostali hned v prvním kole. Petr Bartoš je úplně jinde než já, ale i Martin jede hodně rychle vzhledem k tomu, že je po zranění. Vypadají oba velmi dobře,“ sportovně uznává.

Blanská kotlina byla vždycky Blábolilovou domovskou tratí. Dokonalým startem do první jízdy dal vzpomenout na staré časy. „Ani jsem to moc nečekal, ale za ty roky už dobře znám záludnosti kaplické startovní rovinky a první zatáčky. Ale všechno do sebe musí zapadnout a klapnout,“ usměje se.

Ve zbývajících třech závodech si chce jezdec týmu Yamaha Čepelák Racing druhé místo v průběžné klasifikaci pohlídat. „Člověk kouká spíše na celkový výsledek než na jednotlivá umístění. Martin Žerava vynechal tři závody. Když všechno půjde, jak má, tak by mě dohnat neměl, jeho bodová ztráta je hodně velká. Ale je to sport a stát se může leccos,“ nepropadá přehnanému optimismu. „Druhé místo mě láká. Bylo by to po mém návratu nad očekávání a byli bychom asi všichni spokojeni,“ usměje se.

Pátý závod šampionátu se jede v neděli v Petrovicích u Karviné.