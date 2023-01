Body: Wynn-Pollard 26, Krejzová 21, Brejchová a Kadlecová 12, Fučíková a Ceralová 8, Hibalová 5, Kovtun 3, Jorová 2 - L. Vydrová 22, B. Soukupová 11, A. Rosecká 10, N. Horsáková 8, S. Lišková 7, K. Hauserová a M. Pitrová 2, M. Jánská 1. Trestné hody: 26/21:26/18. Trojky: 19/6:19:3. Doskoky: 58:36.

Domácí basketbalistky vstupovaly do utkání proti poslednímu celku tabulky v roli velkých favoritek. Jejich výhra se však nerodila tak snadno, jak by mohl napovídat výsledek. Na začátku utkání se totiž hráčky Strakonic dostaly dvakrát do pětibodového vedení a potvrzovaly, že jejich 74 bodů v minulém zápase proti KP Brno nebylo náhodných. Ještě v prví čtvrtině domácí basketbalisty skóre otočily ve svůj prospěch a ve druhé si udělaly solidní bodový polštář k celkévé výhře.

Strakonické basketbalistky odehrály velice dobře liché čtvrtiny, v těch sudých však hrály až druhé housle a Levhartice v nich dominovaly. Velký rozdílmezi týmy byl především v úspěšnosti střelby. Ve dvoubodových pokusech byly Levhartice na 50 procentech, hráčky Strakonic na necelých 40. Rozdíl byl v trojkách a trestných hodech. A ve prospěch domácích hovoří i čísla v doskocích pod oběma koši.

"Začali jsme slušně, vypadalo to, že je utkání od úvodu vyrovnané, ale v úvodu druhé čtvrtiny jsme začali ztrácet, udělali spoustu chyb a tentokrát tam nebyl důraz. Byli jsme výrazně slabší na obranném doskoku než domácí tým. Z toho důvodu jsme sbírali plno faulů, domácí tým měl navíc hodně druhých šancí a z toho padalo hodně košů. V tom vidím velký rozdíl mezi týmy," shrnul utkání strakonický trenér David Zdeněk.

"V utkání s Chomutovem jsme devalvovali svůj dobrý výkon v lichých čtvrtinách a to zejména v sudých desetiminutovkách. V těchto úsecích hry jsme nedokázali plně vzdorovat vyšším, ale i zkušenějším a silou disponujícím hráčkám Levhartic. Prohrávali jsme osobní souboje bez míče a zaostávali zejména na obranném doskoku," hodnotil utkání sportovni ředitel BK Strakonice Petr Martínek a doplnil: "Z našeho pohledu prima liché čtvrtiny, kde jsme s domácími dokázali držet vyrovnané skóre i hru. Předvedli jsme koncentrovaný výkon. Škoda, že jsme jej nedokázali konzistentně udržet v průběhu celého utkání."

Další utkání hrají strakonické basketbalisty již nyní v úterý 24. ledna. Od 18 hodin hostí v domácí STARZ Aréně Slavii Praha.

Ohlasy po utkání v Chomutově:

