Termín v polovině ledna je pro lyžaský závod Zadovská 30, který patří do seriálu ČEZ SkiTour, jako zakletý. Na Zadově a v jeho okolí není sníh, a tak se v plánovaném termínu 14. - 15. ledna nepojede. A letos se nepojede vůbec, ani v náhradním termínu. "Zadovskou 30 jsme nuceni pro nedostatek sněhu ve stopě a negativní předpověď počasí odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu zrušit bez náhradního termínu. V našlapané sezoně ČEZ SkiTour už bohužel nenajdeme termín, kam závod přesunout," informují pořadatelé na svých webových stránkách.

Naposledy se závodilo v roce 2019. To se závod jel jako Kašperská 30 za ideálních sněhových podmínek. O rok později nebyl v lednu dostatek sněhu a v náhradní termín 14. - 15. března již Českou republiku sužoval covid. A v dalších dvou letech covid řádil v lednu dál.

Z důvodu nedostatku sněhu se však nepojede ani letos. Co ale mají dělat ti, kteří již měli zaplacené startovné? "Pokud se rozhodnete nás nekontaktovat, bude startovné automaticky převedeno na příští ročník závodu. Nabízíme však také možnost požádat o přesunutí startovného na jiný závod ČEZ SkiTour v letošní nebo příští sezoně. Další možností je požádat o vrácení peněz v plné výši. Čas kontaktovat nás v této věci je do do 31. ledna 2023 na e-mail info@ski-tour.cz," vzkaují pořadatelé přihlášeným závodníkům.