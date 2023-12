/FOTOGALERIE/ Sice o den později, ale hlavně, že zase přišel. A kdo? No přece Mikuláš. A přivedl si s sebou i dva krásné andílky a roztomilé čertíčky.

Za gymnastkami vyrazil Mikuláš s čerty. | Foto: SG Šumavan Vimperk

A kam, že to přišel? Nebudete tomu možná věřit, ale na trénink sportovní gymnastiky, přesněji na kroužek SG při DDM Vimperk. Přinesl i dárečky a hlavně nová trička. Děti je však nedostaly zadarmo. Nemusely říkat básničku ani zpívat, ale protože byly v tělocvičně, musely předvést pár cviků na koberci.

I čertíci se nakonec pokusili něco zacvičit. Moc se jim to ale nedařilo. Děti se za ně přimluvily a tak dostali od Mikuláše také dáreček. Andílci nezaváhali a honem se přidali. To už bylo lepší a děti jim nadšeně tleskaly. Na závěr se všichni společně vyfotili. Mikuláš děti pochválil, rozloučil se s nimi a slíbil, že za rok přijde zase. Čertíci tentokrát odešli s prázdnou. Tak uvidíme, jak to dopadne příští rok.

Autor: Marie Kotlíková a Helena Roblová, trenérky