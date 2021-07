Jméno Pavla Hepnara je nesmazatelně spojeno s rozvojem jihočeského golfu a toho v Bechyni obzvláště. Byl to právě on, kdo se nejvíce podílel na tom, že golfové hřiště v Bechyni vzniklo. Vychoval zde řadu hráčů, kteří buď zůstali, nebo přesídlili jinam a šířili golf mezi ostatní sportovní veřejnost. Ale Pavel Hepnar nebyl golfistou od útlého mládí. K tomuto sportu gentlemanů přišel až v osmdesátých letech minulého století. „Byl jsem, myslím si, docela slušný tenista. Ten jsem hrál na Letné a učil děti jako amatér. Měl jsem asi jedenáctiletou žačku a její otec mě požádal, zda bych s ním a jeho dcerou vyrazil na týden do Šilheřovic na soukromý kurt a Lucii trénoval. Jeden den odpoledne tam František Holiš přinesl golfové hole a řekl, že si gentlemani jdou před večeří zahrát golf. Vzal nás na golfové hřiště a od té chvíle jsem věděl, že je s tenisem konec. Hned na začátek mě golf neskutečně vzal. V pondělí jsem přijel do Prahy, shodou okolností můj spolupracovník a šéf měl doma starší hole, a tak jsem je od něj koupil. Když to řeknu jednoduše, tak to byl poslední den, kdy jsem byl na tenise,“ vzpomíná s úsměvem Pavel Hepnar na své golfové začátky. Tomuto sportu doslova propadl a na golfovém hřišti byl každou volnou chvíli. „Do Šilheřovic jsme jezdili třikrát za měsíc a každý den na Líšnici,“ doplnil.

Pavel Hepnar.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

V osmdesátých letech minulého století však nebyla v tehdejším Československu možnost nějakého většího přístupu k odborné literatuře, co se týče golfu. Přesto se sport rozvíjel dál. „Byla u nás řada lidí, kteří o tom něco věděli. Například pan Robětín byl za války v Anglii. Uměl anglicky, ke golfu tam přičichl a začal učit golf v Karlových Varech. V Praze byl Milda Bouška, který dělal za první republiky caddyho trenérovi Wilsonovi. Spoustu toho vyslechl. S ním jsem se seznámil v Praze, kam jsme přešli z Líšnice. Milda byl starší než my a nad věcí. Nechtěl od nás žádné nesmysly, co vyžadují někteří mladí trenéři, kteří o golfu moc nevědí. Na Mildu Boušku vzpomínám jen v tom nejlepším. Vystudoval jsem na fakultě trenérství, dokonce jsem byl i vyhlášen trenérem roku a vždy na Mildu vzpomínám v tom kontextu, že cokoliv nám tehdy před těmi lety řekl, tak nikdy nebylo špatně. Zkrátka radil ty nadčasové věci, které stále platí, i když se golf vyvíjí,“ vzpomněl na lidi, kteří měli vliv na jeho golfovou kariéru, Pavel Hepnar a pokračoval: „Byli tady i manželé Hynkovi. On byl za první republiky mistr republiky. Pak pracovali na ambasádě ve Vídni, kde se také dostali ke golfu a přinesli spoustu rad. Paní Hynková věděla o golfu všechno možné a měla doma štosy literatury a zápisků z časopisů, které se jim dostaly do ruky. Marie Hynková mi dala ty nejcennější rady a dlouhá léta poté jsem se je dočetl v odborných časopisech. Snad deset či patnáct let poté jako velké novinky.“

V době golfových začátků Pavla Hepnara nebylo možné golf u nás sledovat v televizi, a tak chodila parta golfistů na hřiště prakticky každý den. „Pořád se o něco hrálo. Turnaje tehdy byly dvoudenní a jezdili jsme do Karlových Varů, Mariánských Lázní, Šilheřovic a podobně. Tvořila se tam obrovská přátelství. Například golf hrál ředitel hotelu Pupp i jeho manželka, a tak nám vyhradili v hotelu pokoje pro personál za režijní ceny. Byla to velká parta lidí, kteří se navzájem znali a navzájem si pomáhali,“ vzpomíná rád na golfové začátky Pavel Hepnar.

Pavel Hepnar s manželkou mezi svými přáteli v Bechyni.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Velice mu leželo na srdci také to, že jih Čech byl začátkem devadesátých let golfem nepolíbený a nebylo zde jediné hřiště. „Navzdory tomu, že jsem pětašedesát let v Praze, tak mám k jihu Čech pořád obrovský vztah. V Budějovické a Třeboňské pánvi jsem v rámci svého povolání dělal mnoho vrtů na pitnou vodu a často jsem jezdi k Bechyni. Kousek od Bechyně jsme na jedné louce mívali skautský tábor a za nepřízně počasí jsme se schovávali v místní tvrzi. Když jsem pak začal hrát golf, tak jsem si říkal, že by se ta louka hodila na golfové hřiště. Měl jsem spolužáka, jehož brácha byl emigrant ve Švýcarsku a založil firmu, která na těchto pozemcích hospodařila. Sedli jsme do auta a vyrazili za ním s tím, co by říkal tomu, kdybychom na té louce vybudovali golfové hřiště. Propočetl to a druhý den přišel s tím, že když to postavíme za sumu, kterou mi navrhl, tak máme od něho svolení. Suma to sice byla směšná, ale my šli a hřiště postavili. U lesů jsem najal bagristu, který měl kolový bagřík. V Bechyni jsme našli člověka, který byl ochoten na tom pracovat. Sekačkou, jakou mají lidé na zahrádkách, jsme posekali ty obrovské hektary. Já měl kolegu golfistu, který navrhoval hřiště, a požádal ho, zda by ho vyprojektoval i u Bechyně. No a my to s tím jedním bagrem postavili. Já u něho stál, říkal mu, kde co má vyhrábnou, kde co udělat a tak jsme hřiště stavěli. Na Větrově byl inženýr Našinec, který měl trávníkářskou firmu. Šli jsme za ním, Honza Juhaňák nás pozval na hřiště do Rakouska, kde dělal trenéra a seznámil nás s greenkeeperem. Ten nám dal nějaké noty na travní směsi. Inženýr Našinec na Větrovech udělal deset ploch s metrem čtverečním, dal tam různé směsi a hledal ideální směs proti sněhové plísni, která je největším nepřítelem pro greeny. Tu směs nakonec našel a my ji vyseli. Bývalý greenkeeper z Motola mi půjčil sečku a my to zaseli. Takovým způsobem se hřiště stavělo,“ vzpomínal na stavbu hřiště v Bechyni Pavel Hepnar.

Muselo se však hodně improvizovat a vymýšlet. Například, kam s pařezy, které zůstaly. „Mysleli jsme si, že si je lidé rozeberou, ale nebyl zájem. Lesáci nám sice vymezili prostor, kam je můžeme dát, ale tam se jich vešlo dvacet a my jich měli stovky. Jelikož jsem byl geolog, udělali jsme to tak, že jsme po celé současné pětce vyhloubili patnáct metrů širokou a deset metrů hlubokou jámu a do ní ty pařezy pohřbili a zase to zaházeli. Dodnes jako geolog nechápu, jak to, že si to nesedlo a vydrželo. Nicméně všichni ti, kteří tu začínali, především Třeboňáci, kteří zde drží stále tradici Třeboňského poháru, a lidé z blízkého okolí chodili na brigádu a ručně vysbírali kamení. Prakticky jsme převrátili zeminu a nahoru se nám dostal jíl a kamení. Dodnes na to s dojetím vzpomínám, jak byli tehdy lidé ochotní. Nebýt toho, tak vlastně hřiště není. Hřiště jsme si prakticky postavili svépomocí. Je takové, jaké je. Neexistovaly tvarovací stroje, sekalo se obyčejnými sekačkami, ale jsem hrdý na to, že jsme za tehdejších podmínek bechyňské hřiště vystavěli,“ dodal k začátkům v Bechyni Pavel Hepnar a doplnil: „Přišla doba, kdy si někteří lidé mysleli, že se na golfu může zbohatnout. To nebyla dobrá cesta a málem to přivedli na mizinu. Naštěstí se toho pak ujaly dcery majitele Panství Bechyně, vzaly to do ruky a postavily to znovu na nohy. Pro mě je to v současné době úžasné. V mém věku, když jsem profík, tak se bojím jít na normální hřiště. Sám vím, co je to za hrůzu, když před vámi jde někdo, kdo zdržuje. S manželkou to tady milujeme a když sem přijedeme ve všední den ráno, tak jsou na hřišti tři party, které ani nepotkáme. Můžeme tedy jít v klidu, odpočinout si a nikomu nevadíme. Jezdíme si to sem užít.“

Před pětadvaceti lety přišel Pavel Hepnar s turnajem Třeboňský pohár. V něm pokračují jeho následníci. „Je super, že se turnaj hraje dál. Navíc je to na prvním hřišti v Jižních Čechách a všichni ti, kdo zde začínali, jsou takovými mými žáky. Těm jsem to dal do ruky. Jezdili sem a dělali zde první golfové kroky,“ doplnil Pavel Hepnar.

Bechyňské hřiště však nebylo na jihu Čech jediné, na jehož vybudování se Pavel Hepnar podílel. „Přišel za mnou Ruda Klacek, jedem z těch, který v Bechyni začínal, zda bych vypomohl s hřištěm v Hluboké nad Vltavou. Tam byly jiné podmínky a jiné problémy. Šel jsem tam s nadšením, ale já tam dostal infarkt. Byly tam obrovské boje s památkáři a Jihočeskými matkami a dalšími institucemi. Byly tam proti hřišti velké boje. Dělali jsme to jako úpravu zemědělské půdy s tím, že můžeme pouze šedesát centimetrů do výšky a šedesát do hloubky, aby se nezměnil krajinný ráz. Najednou přijela televize a přestože jsme pravidla dodržovali, televize tam nafilmovala strouhy, které jsou tak dvě stě let staré a slouží na vypouštění rybníka Bezdreva. A ty jsou hlubší. Stavěli proti nám něco, s čím jsme neměli nic společného. Navíc tam nesměly být bunkery v místech, kam je pohled ze zámku a spousta dalších věcí. Když jsme to všechno udělali a dali si práci s fervejemi, tak přišly v roce 2002 povodně, všechno to splávlo a naneslo na hřiště plevel. Tady pak patří znovu velké díky již zmiňovanému inženýru Našincovi, který nám poradil, co s tím udělat, abychom to nemuseli strhnout a dělat znovu. Pomohl nám plevel vyhubit a hřiště zachránit,“ popsal peripetie se stavbou hřiště v Hluboké nad Vltavou Pavel Hepnar.

Třeboňský pohár golfistů.Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Srdcovou záležitostí však zůstává hřiště v Bechyni a Třeboňský pohár, který se na něm hraje. Na něj se Pavel Hepnar vždy rád vrací za kamarády. Ale nikdy si jej nezahrál jako aktivní hráč. „Ještě předtím, než turnaj vznikl, jsem byl přijat do PGA a stal se profesionálem. Tyhle turnaje jsem tedy hrát nemohl. Ale hřiště jsem si samozřejmě zahrál více než stokrát,“ doplnil Pavel Hepnar.

Ten je jedním z mála členů Síně slávy ČGF, kam byl přijat za rozvoj golfu na jihu Čech. „Moc žijících členů již nás opravdu není. Moc si toho vážím proto, že v té Síni slávy je spousta lidí, kterých si osobně vážím já. Že mohu být v jejich společnosti. Nejde o to, že je to Síň slávy, ale o to, že mohu být ve společnosti těchto lidí. Na druhé straně si ale myslím, že do Síně slávy možná ani nepatřím, protože jsem toho neudělal pro golf zase až tolik, jako někteří ostatní členové této společnosti,“ dodal ke svému postavení v Síni slávy ČGF Pavel Hepnar.

V jeho šestaosmdesáti letech je pro něho golf stále srdeční záležitostí. „Samozřejmě. Pro mě je golf životní styl. Nedovedu si představit, že kdybych neměl golf, že bych se donutil každý den systematicky cvičit. Spousta hodnot z golfu mi přišla jako samozřejmost do krve,“ dodal Pavel Hepnar a popřál všem kolem bechyňského a jihočeského golfu, aby tento sport šel tou správnou cestou.