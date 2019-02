Domácí vstupovali do obou zápasů v roli vysokého favorita, což také přímo na hřišti splnili.

Česká Lípa – Netolice 3:0 (20, 19, 14). Již v prvním setu měli domácí navrch ve všech herních činnostech, vytvořili si brzy náskok, který dotáhli až do závěru setu. Ten druhý byl tomu úvodnímu hodně podobný a bylo jasné, že to budou mít Netoličtí v České Lípě hodně složité. To se potvrdilo ve třetím setu, který domácí vyhráli bez sebemenšího zaváhání.

Česká Lípa – Netolice 3:0 (21, 23, 20). Druhé utkání přineslo zcela jiný obraz hry. Již první set byl dlouho vyrovnaný a domácí favorit ho získal až v jeho závěru. Druhý set byl od začátku až do koncovky naprosto vyrovnaný. Netolickým však tentokrát štěstíčko ani trochu nepřálo a poslední slovo v setu měli znovu domácí volejbalisté. Ve třetím dějství již Netoličtí nedokázali České Lípě tolik vzdorovat. Domácí si vytvořili náskok, který si pak hlídali až do samotného konce utkání a brali další tříbodové vítězství.

Výsledky ostatních zápasů: Plzeň – Kladno B 3:0 a 3:2, Domažlice – Karlovarsko B 3:0 a 3:0, Jirkov – Chabařovice 3:0 a 2:3, Prosek – Příbram B 1:3 a 1:3.

V souvislosti s ostatními výsledky Netolickým zbytek tabulky neúprosně uniká. Na Prosek ztrácejí osm kol před koncem nepříjemných třináct bodů. Naopak se začíná přibližovat poslední Jirkov, který nyní získal čtyři body a na Netolické v tabulce ztrácí také čtyři body. Závěr sezony tedy nebude pro jihočeský celek jednoduchý.

V dalším dvoukole nyní v sobotu Netoličtí doma přivítají hráče z Proseka. Je jasné, že celek z Prachaticka potřebuje bodovat, aby si před závěrečnými třemi dvoukoly vytvořili větší náskok na Jirkov. Právě na palubovku tohoto soupeře totiž Jihočeši vyrazí v sobotu 9. března.