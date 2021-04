Dvě menší akce museli pořadatelé přeložit nebo zrušit, ale Piloušek věří, že vrchol letošní sezony, Světový pohár v Prachaticích, se odehraje v červnovém termínu. "Snažíme se žít naplno a unavit se tak, aby člověk prostě padnul. Horší jsou noční probuzení a úvahy, co kdyby, aby a tak. (smích). Snažím se udržovat si pozitivní náladu, poctivě pracovat na všech našich akcích a komunikovat s autoritami o možném řešení této šílené situace," říká k současné situaci Michal Piloušek.

Kolik vlastně závodů pro letošek bylo v plánu?

Naše firma 4 X Production CZ zastupuje světovou značku XTERRA v České republice, pod hlavičkou této triatlonové série máme v plánu světový pohár v Prachaticích, nový závod v Praze v Divoké Šárce a již přesunutý závod XTERRA Silesia na dlouhých XTERRA tratích. Kromě toho pořádáme duatlon Hus Muž, běžecký etapák 3 Vrcholy Šumavy, Chýnovskou desítku a spolupracujeme také na charitativních Hospicových bězích.

Zmínil jste závod XTERRA Silesia, novinka, která byla rovnou o rok přesunuta, co se stalo?

Nový závod v Rychlebských horách mám v hlavě řadu let. V roce 2021 se mělo v okolí Rychlebek závodit na tratích dlouhé XTERRY, to je 1,9 km plavání, 70 km horského kola a 20 km běhu. Jednalo by se vedle Francouzského závodu o druhý podobný podnik pod značkou XTERRA na světě. Květnový termín nám ale určitě neumožní v rámci sportovní akce překračovat na kole hranice států. Závod by byl bez toho poloviční, a tak jsme se rozhodli zrealizovat jej až v roce 2022.

Duatlon Hus Muž se musel znovu termínově posunout.

Ano je to tak, již potřetí. Strašně mě to mrzí, ale situace je nám všem známá a bohužel 24. dubna je nereálné cokoli hromadného pořádat. Nový termín je 9. října, doufám, že na této akci symbolicky ukončíme éru nejistoty ve sportu i celé společnosti.

Po dvou zrušených akcích se asi těžko připravují další závody, kde berete motivaci?

Pořádání závodů je mojí prací, takže motivace je jednoduchá, chci přežít. (smích) Ne, opravdu zatím necítím žádné vyhoření nebo deprese, je to i díky lidem okolo mě, rodině, pomocníkům, závodníkům. Všichni nám věří a těší se na závody. Pomáhají i státní instituce svými granty, Česká triatlonová asociace je k ruce a pracujeme na mnoha scénářích, tak abychom byli připraveni po uvolnění reagovat.

Jak se tedy chystá světový pohár XTERRA v Prachaticích?

Termín ke konci června je zatím daleko, a tak chystáme asi tři hlavní scénáře. Ideální by bylo objet závody včetně amatérů a dětí. Jsme připraveni na režimová opatření, testy, respirátory, a tak dále. Horší scénář by asi omezil počet účastníků a nadělil pole do startovních vln. I proto jsme zastropovali limit závodníků v hlavním závodě na 400, aby se případné vlny stihly během dne odstartovat. No a třetí varianta, která by šla uspořádat za jakékoli situace, je závod jen Elitních závodníků. Podobně se vlastně uskutečnila Jizerská padesátka.

Pro pořadatele to tedy znamená, že vše chystáte pro 400 lidí?

Spíš pro 700, je třeba připočítat kratší závod a děti. Pro ty všechny nakupujeme medaile, dresy, dárky, trička, vyrábíme nové sekce na trati. A to vše s nejistotou, že nám to vše teoreticky může zůstat ve skladu. Ale dodací lhůty jsou dané a my chceme mít vše pro naše závodníky ready. Stále věřím, že amatéři pojedou a všechny ty připravené věci ocení!

Velký ohlas v posledních letech vyvolal závod XTERRA Short Track, můžeme se na něj zase těšit?

Samozřejmě, je to naše dítě a makáme na něm na sto procent. Vlastně právě Short Track je naší záchranou v případě, že budou platit drsné restrikce. Dokážeme díky tomuto atraktivnímu závodu profesionálů nabídnout skvělou podívanou v televizi. Investujeme nyní velké prostředky do stavby trasy, se kterou nám pomáhá renomovaný trailbuilder Ondra Hoigr. Po tomto novém kilometr dlouhém segmentu povede nejen Short Track, ale pustíme sem ideálně i hlavní závod XTERRA Czech.

Popište v krátkosti ještě tři zmíněné další chystané akce vaší firmou.

XTERRA Prague je důležitý projekt pro budoucnost XTERRA. Chceme v Praze připravit závod pro širokou veřejnost, který ale nezklame ani zkušené borce. Pojede se na nepatrně kratších tratích a letos bude závod Mistrovstvím České republiky. Do dalších let bychom pomocí triatlonu chtěli do Prahy natáhnout i triatlonové turisty. Letos se tento pilotní projekt vyzkouší 15. srpna.

3 Vrcholy Šumavy je etapový závod v běhu do vrchu. Ve třech dnech, tři výběhy z šumavských měst na vrcholy nad nimi. Krásná příroda, přírodní tratě, nepoznané stezky. Na www.3vrcholy.cz už jsou všechny detaily. Závod se koná mezi 9. – 11. červencem.

Chýnovská desítka je běh na 10 km údolím Chýnovského potoka směrem k populárním jeskyním a zpět. Fajn rodinná akce 6. srpna na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny.

Máte nějaké sdělení na závěr?

Děkujeme moc všem závodníkům, že nám pořadatelům v téhle pekelné době drží palce. Věřte, že pořadatelé si moc váží každého přeloženého startovného na další rok, každého mailu na podporu, každé pomoci se stavbou tratí. Věřím, že už brzy zase vše bude.

Václav Tomášek