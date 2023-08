/FOTOGALERIE, VIDEO/ XTERRA Czech 2023 má za sebou sobotní sadu závodů. Na kratší sprintovou trať se vydalo na sedm desítek závodníků, plnou verzi XTERRA triatlonu (1,5 km plavání - 35 km kolo - 10 km běh) pak absolvovalo 320 startujících.

Medailisté závodu mužů v cíli. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Kratší verzi dokončilo 61 závodníků a nejrychlejší z nich byl v absolutním pořadí Mikuláš Bíba z triatlonu Plzeň, který startoval v kategorii 16 - 17 let. Mezi ženami zvítězia Anna Gazzari, která taktéž soutěžila v kategorii 16 - 17 let.

Hlavní otázkou elitního závodu mužů bylo, zda popáté v řadě zvítězí v Prachaticích Francouz Arthur Serrieres, či najde přemožitele. Čeští fanoušci drželi palce především Lukáši Kočařovi a olympijskému vítězi v cross country horských kol Jaroslavu Kulhavému, který se nyní věnuje XTERRA triatlonu.

Plavecká část žádné velké překvapení nepřinesla. Možná se nečekalo, že z vody vyleze první Němec Roth, ale tomu to trvalo trochu déle v depu, a tak na kolo podle předpokladů vyrazil jako první Ital Bonacina. S minutovou ztrátou hrozil čelu pole Francouz Felix Forissier, který vyrážel na kolo spolu s Lukášek Kočařem. Jaroslav Kulhavý měl po depu ztrátu více než pět minut. Skvělé kolo zajel Forissier a při nájezdu do druhého depa měl k dobru dvě a půl minuty na krajana Chaneho, o další minut zpět byl Lukáš Kočař a nebezpečně se dotahoval favorizovaný Serrieres a vedoucí muž Světového poháru Nor Nielsen. Felix Forissier tlak soupeřů v běžecké části ustál a dorazil do cíle první. Minutu a čtvrt po něm proběhl cílem Serrieres a o dalších dvanáct vteřin později Lukáš Kočař. Na čtvrté místo se propracoval Nielsen a pátý skončil Chane.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Mezi ženami se čekal souboj Francouzky Alitzée Paties, vedouzí závodnice seriálu, s celou řadou výborných soupeřek, které chtěly její skalp. Po plavání vedla s náskokem skoro minuty další Francouzka Ducreux před Italkou Mendito a třetí vylézala z vody domácí Aneta Grabmüllerová. Až za ní byla obhájkyně loňského zlata Italka Maierhofer. Pořadí zcela překopala biková část. Italka Maierhofer měla pád, ale i přes zranění pokračovala dál. Čelo však po kole jasně ovládla Francouzka Billouin, která měla k dobru skoro tři minuty na krajanku Alizée. Na třetí místo se propracovala výborná Švýcarka Duvoison. Za čtvrtou Maierhofer se po kole probojovala na pátou příčku zkušená Helena Karásková. Běžecká část již žádný zvrat nepřinesla, a tak si pro vítězný pohár doběhla Solenne Billouin.

V neděli je na programu Short Track, ve kterém nejprve startuje v 10.15 třicítka elitních žen a v 11.15 třicítka elitních mužů. A všechno může být úplně jinak. Krátký závod slibuje atraktivní podívanou.

Sobotní výsledky najdete na https://sportsoft.cz/cs/zavod/overview/7663