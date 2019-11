Trénink vimperských boxerů navštívil host nad jiné zajímavý, a to bronzová medailistka z letošního evropského šampionátu žen ve Španělsku Wendy Kučerová. Před časem měla s ženskou reprezentací soustředění na Šumavě, ve vimperské boxovně byl na programu jeden z tréninků a po čase Roman Čtvrtník z Box clubu Vimperk Wendy pozval, aby přijela a vedla jeden z tréninků. Slovo dalo slovo a česká reprezentantka přijela předávat své zkušenosti mladým boxerům.

Absolvovala jste s místními boxery dvouhodinový trénink. Jaký jste z toho měla pocit?

Já si to především hodně užívala. Byla jsem před ním docela nervozní, když jsem věděla, že mě zde čeká hodně dětí a některé se boxu zatím až tolik nevěnují. Ale nakonec jsme to všichni zvládli perfektně, bylo to zábavné, zahráli jsme si i nějaké hry a myslím si, že se každý přiučil alespoň něco nového.

Bylo vidět, že si to užíváte a vedla jste celý trénink s úsměvem na rtech.

Mám moc ráda pozitivní energii. Musí se makat, ale musí nás to bavit. Nesmíme se přitom na sebe mračit. Musím lidi při tréninku motivovat a musím tak být i pozitivně naladěna.

Jak jste se dostala k vimperským boxerům a následnému tréninku s nimi?

Osobně jsem prožila velkou část dětství na Staších. Mám tam rodinu a znám to tady od malička. A konkrétně jsem se k vimperským boxerům dostala tak, že jsme měli kousek odsud soustředění, oni nás sem vzali na trénink a já si to tu úplně zamilovala. Již tehdy jsme hovořili o tom, že bychom mohli v budoucnu udělat nějaký společný trénink. Roman Čtvrtník z vimperského Box clubu mě po celou dobu evropského šampionátu fandil a podporoval, a tak jsme se dostali také k tomu, že bych se ve Vimperku mohla zastavit.

Narazila jste na evropský šampionát. Z něj jste si přivezla medaili, takže předpokládám velká spokojenost.

Tam se zadařilo. Příprava byla sice vzhledem ke zranění ramene dost náročná, ale nakonec to vyšlo super. Mohla sice být i cennější placka, ale byla to první Evropa, takže bronz je dobrý.

Není až tak běžné, že by ženy dělaly skoro ryze mužský sport. Jak jste se k boxu dostala vy?

Já se věnovala hudbě, zpívala a viděla se ve vyprodané O2 aréně. Ale přitom se mi moc líbily bojové sporty, asi jsem byla trošku jiná (smích). A tak jsem si řekla, že je box super a že bych se chtěla podívat na olympiádu.

A to jste si řekla kdy?

To jsem si řekla přibližně před třemi a půl lety. Nikdy předtím jsem nesportovala a měla podstatně vyšší nadváhu (smích). V tu chvíli jsem se rozhodla, že se dostanu na olympiádu. Všechno, nebo nic. Nemohu boxovat jen tak, musím mít nějaký cíl.

Po třech letech tréninku mít medaili z Evropy, to je skvělý výsledek.

Zatím to všechno docela vychází. Takže dalším cílem je olympiáda v roce 2024 v Paříži. Všechen čas nyní věnuji tréninku a přípravě na můj vysněný cíl.

Takže na nejbližších pět let máte plán jasný. Co bude potom?

No tak za těch pět let mi bude třicet let, takže by pak mohl být čas přemýšlet o nějaké rodině. Ale v každém případě bych chtěla u boxu zůstat dál. Věnovat se trénování dětí a případně i dalším kategoriím, věnovat se zkrátka všemu kolem tohoto krásného sportu. To je můj sen.

Ve Vimperku bylo při tréninku znát, že vás box doslova pohlcuje.

Jsem ráda, že jsem dávala pozitivní energii najevo, jak moc ráda trénuju. Zkrátka jsem si to užívala.