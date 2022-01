"Před týdnem to bylo přesně deset let, co tragicky zemřel náš spoluhráč, kamarád a sportovní srdcař Honza Pešek. My se s ostatními Horaly sešli v hospodě, abychom na Honzu zavzpomínali. U vedlejšího stulu seděli kluci z Háječku a jak se tak povídalo, tak došlo na hec, že bychom si to mohli rozdat v našich sportech. Slovo dalo slovo a jde se na to," připomněl, co předcházelo určitě zajímavému dvojutkání Jan Turek z týmu hokejbalistů.

Poprvé se týmy utkají ve čtvrtek od 19 hodin. "Nejprve se hraje sálovka. Dohodli jsme se na tom, že každý gól v sálovce má hodnotu jedné a půl branky v hokejbale. To znamená, že pokud v sálovce prohrajeme 0:4, tak do hokejbalového utkání nastoupíme za stavu 0:6. Tam již má gól svou normální hodnotu. Hokejbalová odveta se pak hraje v pátek 28. ledna večer," doplnil informace k zajímavé sázce Jan Turek.

A o co se hraje? "Ke sportu samozřejmě patří pivo. Sejdeme se pak všichni na Družbě a poražení platí útratu," doplnil s úsměvem Turek.

Oba celky mají i řadu skalních fanoušků, a tak se dá očekávat i výborná atmosféra v hledišti při obou zápasech.