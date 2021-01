Dvojici hokejista (Pýcha) a fotbalista (Drobný) po dlouhé době doplnil atlet. Jiří Polák. Sympatický sprinter má velké sportovní sny. Vzhledem, k tomu, že v roce 2020 si v závodě Diamantové ligy v Bruselu doběhl pro bronz, mohou se i ty nejsmělejší proměnit v realitu.

Jste mezi třemi nejlepšími sportovci Jihočeského kraje za rok 2020, co tomu říkáte?

Jiří Polák: V první řadě bych chtěl poděkovat za toto ocenění. Po nevydařených uplynulých pár letech je to pro mě veliká pocta. Zařadil jsem se mezi tři nejlepší sportovce Jihočeského kraje, mám z toho radost. Moc si toho vážím a je to ukazatel toho, že jsme se s trenérem vydali správnou cestou.

Spolu s vámi jsou na medailových pozicích v interním hlasování jihočeských novinářů také Jaroslav Drobný a Pavel Pýcha, věděl byste, kam je zařadit?

Upřímně se přiznám, že spíše nevím (smích). Ani si netroufám hádat.

Fandíte v průběhu roku jihočeským sportovcům?

Ačkoliv ostatní sporty moc nesleduju, třeba fotbal nebo hokej, tak určitě jihočeským sportovcům fandím. Je radost pohledět na to, když jsou v Jihočeském kraji výborné sportovní výsledky.

A jihočeským atletům?

Jihočeským atletům, tedy kolegům, fandím samozřejmě hodně. Jde mi o to, aby jihočeská atletika měla co nejvyšší úroveň.

Máte v Sokole České Budějovice dobrou partu?

Dříve, než jsem odešel do Prahy, jsme měli přímo skvělou partu. Pak jsme se nějak rozutekli. Ale musím říct, že na to, že jsou někteří mí tréninkoví kolegové o spoustu let mladší, partu máme dobrou. Nejvíc si asi rozumím s Tomášem Němejcem, se kterým si i navzájem vypomáháme také v tréninku.

Považujete váš start a bronz v Diamantové lize za vrchol zatím vaší krátké kariéry?

Musím říct, že ano. Ještě nedávno bych si ani netroufl pomyslet na to, že bych se někdy podíval očima závodníka na Diamantovou ligu, na kterou jsem doposud koukal s údivem jen v televizi. Natož se dokonce umístit na třetí příčce.

Osobní vizitka:

Zdroj: Archiv Jiřího PolákaDatum a místo narození: 22. 4. 1998 v Č. Budějovicích

Aktuální mateřský klub: Sokol České Budějovice

Předchozí kluby: 2013-2017 Sokol Č. Budějovice2017- únor 2020 Dukla PrahaOblíbená trať a os. rekord: 200m 20,63 dráha; 21,18 hala

Oblíbené jídlo a pití: „Nejraději piju vodu. Čistou i jakkoli ochucenou. Za nejoblíbenější jídlo považuji kuřecí řízek s bramborovou kaší.“

Oblíbená knížka: Hrabě Monte Cristo

Oblíbený film: Pokojný bojovník

Jaký vůbec pro vás byl přímo na dráze rok 2020?

Jedním slovem zvláštní. Nejprve mě čekala důležitá rozhodnutí. Konkrétně změna trenéra a zda vůbec dál s atletikou pokračovat. Ale z atletické stránky to byl můj nejlepší rok. Takzvaná životní sezona. Takže si určitě nemůžu stěžovat. Na druhou stranu závody bez diváků byly, nechci říct špatné, ale byly dost podivné.

Vaším trenérem je Tomáš Najbrt? Na čem společně aktuálně pracujete?

Ano, od února 2020 znovu Tomáš Najbrt. Teď se nějak snažíme přečkat tuhle těžkou dobu a stále doufáme, že se uskuteční alespoň nějaké závody v hale, takže se momentálně ubíráme tímto směrem. Víc prozrazovat nebudu, na to jsem až moc pověrčivý (smích). Ale vždy se zaměřujeme na ty nejvyšší možné cíle.

Jaké jsou vaše sportovní plány do roku 2021?

To si v tuhle chvíli netroufám říci. Nejdůležitější pro mě bude, když vydržím přípravu zdravý a na tom už se potom dá stavět. Ale prozradím, že bych chtěl uspět v mužské A štafetě na čtyřikrát sto metrů.

A jaké jsou ty nesportovní? Co plánujete a čím se bavíte v osobním životě?

Protože mi atletika zabírá většinu času, tak moc času na zábavu už nezbývá. Ale mám rád cestování a rád trávím čas s přáteli.