Jede čím dál tím lépe. Motocyklista Martin Michek (31 let) si vůbec nepočíná jako nováček Rallye Dakar. V páté etapě obsadil 22. příčku a v průběžné klasifikaci je jako nejlepší z Čechů ještě o jednu příčku lepší. Od elitní dvacítky ho dělí pouhá minuta a půl.

Martin Michek | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Najeli jsme nějakých pět set padesát kilometrů, z toho bylo čtyři sta padesát závodních. Začátek byl hodně ostrý. Byla obrovská zima a kluci si brali na ruce speciální návleky, které jsem nedávno kupoval na kočárek,“ usmívá se jihočeský závodník. „Startoval jsem z devatenáctého místa. Na začátku jsem zabukoval a ztratil jsem tím nějaké dvě tři minutky. Po startu se jelo hodně rychle a hlavně v kamení. Po tankovačce jsme ale vjeli do dun, kde se mi to začalo líbit. Duny byly neskutečné. Když se vjelo na její špičku, tak byl sráz dolů, který vás úplně pohltil. Dnešní etapa měla úplně všechno a jsem rád, že se pomalu stěhujeme do dun,“ chválí si.