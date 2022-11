Turnaj zahájil předseda Tatranu Volary Jaroslav Šiman, v úvodu krátce připomněl osobnost Jiřího Voráčka, který pro něho byl velkým spoluhráčem, kamarádem a mužem, který rozdával radost a dobrou náladu. V úvodu přivítal syna Jiřího Voráčka Jirku a vnuka, jak jinak, než též Jirku. Jiří starší poděkoval za to, že se sešlo tolik účastníků a na tatínka tímto způsobem vzpomínají. Oba popřáli hráčům i hráčkám hodně úspěchů a popřáli k adventním dnům, hezké Vánoce a úspěšný rok 2023.

Poté již Luboš Kříž, spolupořadatel a muž dozírající pravidel, vysvětlil herní systém. Hrálo se každý s každým na dva sety. V případě nerozhodného výsledku se propočtem přidělil určitý počet bodů, který se započítával do tabulky. Hrálo se do 25 a končilo se, i když to bylo o jeden bod. Skvělý volejbal předváděly celky Honza Team, tým Křížů, Prachatice, Tatran Volary a Horní Planá. Silná sestava nabízela vyrovnané boje a ty turnaj také přinesl. Každý tým byl mixem mužů a žen. Jak šel čas přibývalo krásných výměn, smeče byly místy takové, že i ligisté by se za ně nestyděli, úporná obrana na bloku a nechybělo několik lachtanů. Jedinou překážkou byl pro všechny strop a nářadí pod ním, ale i s tím se všichni vyrovnali úžasně a s úsměvem. Závěrečný zápas byl jako by podle připraveného scénáře, neboť byl soubojem o prvenství v turnaji, který nabídl souboj Honza Teamu a Křížů. Nádherný zápas, kde rozhodovaly maličkosti a štěstí, byl krásným vyvrcholení turnaje a zlato po dramatické koncovce patří celku Honza, jehož hráči i hráčky si výhru parádně užili.

Dvacátý čtvrtý ročník Memoriálu Jiřího Voráčka skončil pořadím: 1. Honza team, 2. Křížů, 3. Prachatice, 4. Volary a 5. Horní Planá. Volejbalový den se vydařil, nechyběl dobrý gulášek, který byl vynikající a též něco dobrého na zub a samozřejmě na žízeň.

Volejbalisté posílají pozdrav čtenářům sportovních stránek Deníku, přejí hezký adventní čas, krásné Vánoce a třeba někde na kurtu volejbalovém nashledanou, ale na 25. ročníku memoriálu Jiřího Voráčka určitě.

Autor: Ladislav Beran